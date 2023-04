Arrivano a Milano le nuove bici elettriche di Lime, la quarta generazione di e-bike che va ad aggiornare una flotta di mezzi di micromobilità sostenibile sempre più cara a chi abita in città. Il capoluogo lombardo è la quarta città europea ad accogliere i nuovi mezzi, che aggiornano l’offerta di bike sharing dell’azienda introducendo principalmente due novità: le batterie intercambiabili e la trasmissione automatica a due velocità.

Le novità delle nuove bici elettriche di Lime per lo sharing

Lime, l’azienda di sharing che da qualche anno a questa parte ha riempito varie città di monopattini e bici elettriche biancoverdi, nella giornata di oggi ha annunciato il debutto a Milano di 2.000 nuove e-bike. Fanno parte di un investimento da oltre 3 milioni di euro con cui Lime intende rafforzare la propria posizione nel mercato dello sharing, un’opzione ormai presente e praticabile nella maggior parte delle città italiane e non.

Questa quarta generazione di bici elettriche di Lime arriva con alcune novità rilevanti, in primis la batteria intercambiabile, compatibile anche con i monopattini Gen4 dell’azienda, fattore che va a semplificare di molto la messa in funzione delle stesse e-bike. Perché ai dipendenti di Lime che se ne occupano basterà sostituire le batterie scariche con altre unità cariche per rendere bici e monopattini subito disponibili agli utenti, con un gran risparmio di tempo, di emissioni di anidride carbonica legate alla riduzione degli spostamenti necessari e quindi di costi operativi.

Standardizzare le nostre batterie intercambiabili tra le varie modalità di trasporto è un passo avanti per Lime e per il settore della micromobilità in generale, che rende le operazioni a Milano più efficienti e sostenibili, migliorando al contempo l’affidabilità per gli utenti ha detto il General Manager di Lime Italia Matteo Cioffi in occasione della presentazione.

Oltre alle batterie sostituibili queste nuove e-bike di Lime promettono di saper affrontare meglio le salite, merito anche della trasmissione automatica a due velocità che permette di guidarle in maniera più agevole rendendole quindi più versatili. C’è poi un nuovo display simile a quello dei più recenti monopattini dell’azienda e un supporto per agganciare lo smartphone utile soprattutto per seguire le indicazioni stradali durante la guida.

Comunque, dopo Parigi, Londa e Roma, anche a Milano ne sono disponibili 2.000, a complemento di una flotta di 750 monopattini elettrici già presenti, ora ancor più utili in occasione dell’arrivo della bella stagione.

