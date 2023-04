Il settore dei chip si prepara ad una nuova rivoluzione: Intel Foundry Services (IFS) e ARM, infatti, hanno annunciato un importante accordo multigenerazionale per la creazione di SoC a basso consumo. Il progetto avrà un focus iniziale sui SoC per dispositivi mobili, con ulteriori possibilità di sviluppo in futuro. Alla base dell’accordo c’è il nuovo processo Intel 18A che, come densità di transistor, potrà essere assimilato al futuro processo produttivo a 1,8 nm della rivale TSMC. Vediamo i dettagli del progetto appena annunciato da Intel:

Intel e ARM uniscono le forse per un accordo multigenerazionale mirato alla creazione di SoC a basso consumo

Si tratta di un annuncio che, nel corso dei prossimi anni, potrebbe avere una rilevanza enorme per il mondo tech. Intel continua ad investire nella sua capacità di produzione, seguendo quanto definito nel piano strategico IDM 2.0. La nuova collaborazione tra Intel e ARM darà vita ad una supply chain globale e ad un’attività produttiva che si concentreranno su SoC mobili e sul processo produttivo Intel 18A.

Nel corso degli anni successivi, il progetto potrebbe registrare un’espansione mirata alla realizzazione di applicazioni in ambito automotive, IoT, data center oltre che per il settore aerospaziale e per i settori governativi. Per le aziende “fabless” (prive di un’infrastruttura produttiva proprietaria) l’accordo rappresenterà un’importantissima risorsa per il futuro, aprendo le porte alla possibilità di sfruttare tecnologie all’avanguardia, sia in termini di capacità di calcolo che di efficienza energetica.

Pat Gelsinger, CEO di Intel Corporation, sottolinea: “La collaborazione di Intel con ARM amplierà le opportunità di mercato per IFS e aprirà nuove opzioni e approcci per qualsiasi azienda fabless che desideri accedere all’IP CPU migliore della categoria e alla potenza di una fonderia di sistemi aperti con tecnologia di processo all’avanguardia”.

Rene Haas, CEO di ARM, aggiunge: “le richieste di elaborazione ed efficienza diventano sempre più complesse, il nostro settore deve innovare su tanti nuovi livelli. La collaborazione di ARM con Intel consente a IFS di diventare un partner di fonderia fondamentale per i nostri clienti”.

Ricordiamo che la roadmap annunciata da Intel in futuro punta ad importanti innovazioni nel corso dei prossimi anni. Con i nuovi chip Meteor Lake e Arrow Lake, infatti, si registrerà l’arrivo dei processi Intel 4 e Intel 20A. Successivamente, a partire dal 2024, toccherà a Lunar Lake che porterà sul mercato Intel 18A.

Il nuovo processo produttivo, grazie all’accordo con ARM, punta ad offrire un livello di performance per Watt al top del mercato, non solo in ambito computer ma anche nel settore mobile (e quindi smartphone, tablet e tante altre possibili applicazioni). Nei prossimi mesi potrebbero arrivare diverse novità in merito.

