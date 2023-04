Se vi piacciono le vacanze in mezzo alla natura, in camper o in tenda, ma non riuscite comunque a staccarvi dalle comodità della tecnologia, non potete fare a meno di una power station portatile, in grado di ricaricare i vostri dispositivi elettronici. Si tratta di dispositivi dotati di grosse batterie, ideali quindi anche come backup per situazioni di vitale importanza, per non rimanere mai al buio anche se manca la corrente o per animare le feste in quei luoghi dove non arriva la corrente.

Oggi vi segnaliamo alcune offerte attive su TomTop, noto store online che in questo caso spedisce tutti i prodotti dal magazzino tedesco. Questo significa che non ci saranno costi aggiuntivi, né per la spedizione né per altri motivi. Niente dazi doganali e niente adeguamento IVA, visto che è già inclusa nel prezzo di vendita.

Power Station per tutti i gusti

Sono tre le power station tra cui scegliere con capacità, e ovviamente prezzi, molto differenti tra di loro. E per chi pensa alle vacanze in mezzo alla natura c’è anche un bel pannello solare da 200 watt, per ricaricare anche in mezzo ai prati o in spiaggia. Vediamo nel dettaglio le quattro proposte di oggi.

Foursun 1500W

Partiamo con un modello adatto a sopportare grossi carichi, fino a 1500 watt con un’onda sinusoidale con picchi di 3000 watt. Dispone di una batteria da 432.000 mAh, poco meno di 1.600 Wh, e offre una grande varietà di porte per collegare i vostri dispositivi.

Dispone di due prese AC, una DC, una USB-A, una USB-A Quick Charge 3, una YSB Type-C e una accendisigari, perfetta quindi per ogni tipo di necessità. La batteria interna al litio, può essere ricaricata sia tramite una presa di corrente che tramite pannelli solari e offre numerosi sistemi di sicurezza per evitare scariche rapide, protezione contro sovratensioni e sovracorrenti, cortocircuiti, sovratemperature e molto altro.

Pesa 14 Kg quindi difficilmente potrete metterla nello zaino, ma se parcheggiate l’auto poco distante dalla tenda non avrete problemi di sorta. utilizzando il codice sconto TOP001.

Flashfish UA550

Decisamente più compatto è Flashfish UA550, che infatti pesa poco meno di 7 Kg, anche in virtù di una batteria più compatta. In questo caso abbiamo una capacità di 148.800 mAh pari a 550 Wh, con una potenza di uscita continua di 600 watt. Dispone di un ampio schermo LCD che permette di visualizzare con molta chiarezza la carica residua e lo stato delle uscite, così da sapere per tempo quando è ora di ricaricare.

Ricca anche in questo caso la dotazione di porte, con due AC, due DC, tre USB, una USB Type-C per caricare fino a sette dispositivi in contemporanea. la ricarica può avvenire da presa di corrente, tramite l’accendisigari dell’auto o con un pannello solare, anche in questo caso da acquistare separatamente.

Oltre a smartphone e tablet, potete usare la power station per le batterie del drone ma anche per tenere al fresco le bibite nel minifrigo portatile. Flashfish UA550 è in offerta su TomTop a 492,47 euro con il codice TOP004.

Flashfish P60

Ancora più leggera e compatta (5,58 Kg, 30x19x17 centimetri) è Flashfish P60, con batteria da 140.400 mAh (520 Wh) e una potenza massima in uscita di 5600 watt. Anche in questo caso abbiamo uno schermo LCD che fornisce utili indicazioni sulle uscite e sullo stato della batteria, oltre a una ricca dotazione di porte.

Abbiamo infatti quattro porte DC, 4 USB, due AC e una presa accendisigari a 12 volt. Undici sono quindi i dispositivi che possono essere alimentati/ricaricati in contemporanea, con la batteria interna che può essere caricata tramite auto, presa di corrente o pannello solare. La potenza di picco può raggiungere i 1000 watt, ottimo per sopportare lo spunto all’accensione di alcuni dispositivi.

Potete acquistare Flashfish P60 su TomTop a 440,63 euro con il codice TOP002.

OUKITEL PV200

Visto che tutti e tre i modelli offerti da TomTop possono essere ricaricati attraverso un pannello solare, ecco una proposta molto interessante. Si tratta di PV200, un pannello pieghevole da 200 watt realizzato da OUKITEL, in grado di ricaricare le power station anche in caso di maltempo. Ha una efficienza che sfiora il 22%, risultando quindi più utile nelle giornate in cui c’è parecchio sole.

È realizzato con celle in silicio monocristallino ricoperto da una lamina in ETFE, un polimero parzialmente fluorurato caratterizzato da un’alta resistenza termica e agli agenti atmosferici. Una volta ripiegato misura 536 x 618 x 54 millimetri, mentre completamente spiegato raggiunge i 2349 millimetri di lunghezza. Il peso è di 7 Kg ed è dotato di staffe per posizionarlo su un prato o qualsiasi altra superficie a una corretta angolazione rispetto alla luce del sole.

Potete acquistare OUKITEL PV200 su TomTop a 331,19 euro con il codice TOP003.

