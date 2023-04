I monopattini elettrici sono diventati ormai un mezzo di trasporto indispensabile per molti, soprattutto nelle grandi città dove creano non pochi grattacapi agli automobilisti. Anche nei piccoli paesi però sono molto comuni, dato che permettono di spostarsi per brevi tragitti senza inquinare e senza dover dipendere dai mezzi pubblici, che nei centri più piccoli non sono così frequenti.

Oggi lo store online TomTop propone NAVEE N65, dotato di motore con una potenza di picco di 500 W, limitato a una velocità massima di 25 Km/h con la possibilità di utilizzarlo anche fino a 15 Km/h, per ridurre i consumi e migliorare un’autonomia già buona.

Ottima offerta per NAVEE N65

Il monopattino in offerta oggi, con spedizione dai magazzini europei per ridurre i tempi di consegna ed evitare costi aggiuntivi, utilizza un telaio realizzato in lega di magnesio per ridurre il peso senza sacrificare la robustezza. È presente un motore da 500 watt, che riesce a spingere il monopattino alla velocità di 25 Km/h, anche se è possibile regolare elettricamente la velocità a seconda delle condizioni di utilizzo.

La batteria da 48V 12,5Ah offre fino a 65 Km di autonomia, un dato che ovviamente varia in funzione del percorso, della velocità e del peso dell’utilizzatore. Ricordiamo che il carico massimo è di ben 20 Kg, quindi anche le persone più robuste non avranno problemi nell’utilizzo di tutti i giorni.

Gli pneumatici da 10 pollici sono dotati di un battistrada con un disegno in grado di assicurare la massima versatilità e comfort in ogni situazione di marcia, mentre il doppio freno, elettronico all’anteriore e con freno a disco al posteriore, permettono spazi di arresto molto ridotti per garantire la massima sicurezza.

Sempre in ottica sicurezza vanno segnalate le luci a LED frontale e posteriore, così da avere la massima visibilità durante gli spostamenti. Mancano gli indicatori di direzione che vanno acquistati separatamente, ma bastano pochi euro per portarsi a casa un modello da fissare al manubrio, per essere in regola col codice della strada.

Il display mostra un sacco di utili informazioni e permette di collegarsi a uno smartphone sul quale installare la companion app. In questo modo sarà possibile conoscere le statistiche di utilizzo ma anche impostare i limiti di velocità, così da non incorrere in sanzioni, e verificare lo stato di usura di ogni componente.

Grazie al coupon TOM5566 potete inoltre godere di un ulteriore sconto di 40 euro sul prezzo promozionale, che include le spese di spedizione dai magazzini europei e l’IVA. Questo significa che all’arrivo della merce in Italia non dovrete pagare costi aggiuntivi o dazi doganali. A seguire il link per l’acquisto su TomTop.

Acquista NAVEE N65 su TomTop

