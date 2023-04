WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, sta lavorando a un’interessante nuova funzione che migliorerà l’integrazione tra l’app e le Storie di Facebook. Grazie all’ultimo aggiornamento beta per iOS, abbiamo scoperto che presto gli utenti potranno condividere i propri aggiornamenti di stato sulle Storie di Facebook direttamente da WhatsApp, senza dover passare da un’app all’altra. Vediamo insieme i dettagli e come funziona.

Ecco le novità della versione 23.7.0.75 di WhatsApp Beta per iOS

L’aggiornamento, attualmente disponibile attraverso il programma beta TestFlight, porta la versione di WhatsApp alla 23.7.0.75. La nuova funzione, ancora in fase di sviluppo, consentirà agli utenti di condividere automaticamente gli aggiornamenti di stato selezionati sulle Storie di Facebook, senza dover aprire Facebook o passare manualmente da un’app all’altra. La nuova funzione rappresenta un passo avanti nell’integrazione tra le diverse piattaforme di social media di proprietà di Meta, che include anche Instagram. Attualmente gli utenti possono condividere manualmente i propri aggiornamenti di stato su Facebook e Instagram Stories, ma, come è possibile osservare dallo screenshot qui sotto, il nuovo aggiornamento semplificherà notevolmente il processo per gli utenti di WhatsApp.

Questa opzione sarà facoltativa e disattivata per impostazione predefinita, dando agli utenti il controllo totale sulla condivisione dei propri aggiornamenti di stato. Per attivare la funzione gli utenti dovranno accedere alle impostazioni della privacy dello stato all’interno di WhatsApp e abilitare l’opzione di condivisione automatica. Se in seguito gli utenti decidono di non voler più condividere gli aggiornamenti di stato sulle Storie di Facebook, saranno in grado di disattivare l’opzione in qualsiasi momento e in totale autonomia.

Non solo la condivisione automatica degli aggiornamenti di stato offrirà maggiore praticità agli utenti, ma consentirà anche di estendere la portata delle loro storie a un pubblico più vasto su Facebook, che vanta una consistente quantità di utenti attivi. Questa funzione potrebbe rappresentare il primo passo verso un’integrazione più ampia tra diverse piattaforme, lasciando intravedere la possibilità di introdurre in futuro una funzionalità simile per condividere gli aggiornamenti di stato anche nelle Storie di Instagram.

La funzione di condivisione degli aggiornamenti di stato sulle storie di Facebook senza necessariamente abbandonare WhatsApp è attualmente in fase di sviluppo e non è ancora disponibile al pubblico. Tuttavia, una volta completato lo sviluppo e testato con successo, ci si può aspettare che la funzione venga distribuita in un futuro aggiornamento dell’app anche in versione stabile. Questa nuova funzione in arrivo rappresenta dunque un ulteriore passo nella direzione di una maggiore integrazione tra le varie piattaforme di social media sotto l’egida di Meta. Facilitando la condivisione degli aggiornamenti di stato tra le diverse app, gli utenti potranno risparmiare tempo e sforzo, mentre le aziende potranno beneficiare di un maggior coinvolgimento tra i propri utenti e un aumento della visibilità delle loro storie su più piattaforme.

Come scaricare le nuove versioni dell’app WhatsApp per iOS

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione stabile più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

