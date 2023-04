Una nuova versione di WhatsApp rivela che il team di sviluppo sta per introdurre alcune lievi modifiche al design in varie sezioni dell’app per iPhone.

La versione 23.7.0.74 di WhatsApp beta per iPhone porta un design rinnovato che rende l’app visivamente più al passo con i tempi grazie alle ultime API disponibili per iOS.

Ecco le modifiche al design di WhatsApp per iPhone

In particolare la riprogettazione riguarda alcune sezioni dell’applicazione, come quella relativa alle impostazioni. Ecco un’anteprima di come si presenterà il nuovo design a confronto con quello attuale.

Come si può vedere dalle immagini qui sopra, ogni sezione delle impostazioni dell’app appare con angoli arrotondati e piccoli margini attorno ai bordi.

Il nuovo design appare più coerente in quanto fornisce un aspetto più pulito all’app, inoltre il nuovo look sarà anche esteticamente più moderno poiché adotta l’ultimo stile supportato da iOS.

Al momento il nuovo design dell’app è accessibile per alcuni beta tester che eseguono l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS tramite il programma TestFlight e prossimamente verrà distribuita a un numero più ampio di utenti.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

