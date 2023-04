Il nuovo e attesissimo ROG Phone 7 sarà presentato il prossimo 13 di aprile, come già anticipato in via ufficiale, e, per l’occasione, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato il debutto della sua prima capsule collection in edizione limitata. Il progetto in questione, che riprende il classico e iconico stile dei prodotti del brand ROG, è realizzato in collaborazione con Blowhammer. Il nome della capsule collection è Blowhammer x ROG. Ecco i dettagli completi annunciati in queste ore da ASUS:

Debutta la collezione limited edition Blowhammer x ROG

ASUS ROG è, sempre di più, un punto di riferimento per il settore del gaming, grazie alla sua ricchissima gamma di prodotti. Blowhammer, invece, è un brand nativo digitale che, da oltre 10 anni, crea artwork per capi di abbigliamento, realizzando creazione uniche e con uno stile davvero particolare e andando a ridurre al minimo l’impatto ambientale della sua attività. Dall’incontro tra ASUS ROG e Blowhammer nasce, quindi, una nuova capsule collection in edizione limitata che offrirà agli appassionati del brand ROG la possibilità di accedere a prodotti esclusivi.

La nuova collezione sarà disponibile tramite il sito ufficiale di Blowhammer fino al prossimo 5 di giugno. Da notare, inoltre, che fino al prossimo 13 di aprile, data di presentazione del nuovo ROG Phone 7, c’è una promozione esclusiva con uno sconto del 15% su tutta la collezione. Si tratta, quindi, di un’occasione unica per acquistare una felpa, una t-shirt o un altro capo d’abbigliamento personalizzato con il brand ROG e con lo stile già iconico dei prodotti firmati Blowhammer.

Marco Astori, Country Manager di ASUS Italia, presenta così il progetto: “Per noi è importante creare sempre qualcosa di nuovo ed esclusivo per assecondare le esigenze dei gamer, e la collaborazione con Blowhammer abbraccia al meglio il nostro obiettivo e ci permette di dare voce alla nostra community anche nel quotidiano. Una collezione unica che permetterà a tutti i ROG enthusiast di esprimere al meglio il proprio essere”

Piero Unisono, Creative Director di Blowhammer, aggiunge: “La community di Blowhammer è cittadina di Republic of Gamers. Il gaming, come gli artwork che creiamo, richiede sensibilità artistica, innovazione, capacità di rompere schemi e routine. Abbiamo abbracciato il progetto di ROG perché questi siamo noi: gamers, giocatori che accettano la sfida e vogliono arrivare al livello successivo”.

