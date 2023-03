Costa 4.999 euro di listino, ma è un portatile evidentemente dedicato ai veri appassionati, che cercano in un notebook una macchina utile soprattutto per giocare. ASUS ROG Zephyrus Duo 16 in versione 2023 si presenta con un processore AMD Ryzen 9 7945HX con al corredo una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, e già questo, assieme al prezzo di listino citato, è abbastanza per un piccolo assaggio di un notebook disponibile da oggi in Italia. A seguire, i principali dettagli.

Caratteristiche e disponibilità di ASUS ROG Zephyrus Duo 16 2023

Si tratta di un portatile da gaming dotato di due schermi: il display principale è appunto da 16″, un pannello mini-LED in 16:10 con risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel), frequenza di aggiornamento di 240 Hz, 3 ms il tempo di risposta, oltre al supporto a FreeSync Pro a Dolby Vision HDR e un trattamento antiriflesso.

Lo schermo secondario di ASUS ROG Zephyrus Duo 16 2023 è invece un IPS touchscreen da 14″ con risoluzione 4K (3840 x 1100 pixel) e Gorilla Glass DXC, che protegge e riduce al contempo i riflessi superficiali del display. La cerniera e il correlato meccanismo di apertura fa sì che si fermi a un angolo retto di 13° posizionandosi a filo con lo schermo principale.

Sotto il cofano di questo nuovo portatile di ASUS ci sono poi un AMD Ryzen 9 7945HX affiancato a una scheda video GeForce RTX 4090 di NVIDIA con 16 GB di memoria dedicata. E a proposito di memorie, al corredo ci sono 32 GB di RAM (due moduli DDR5-4800 SO-DIMM) espandibile fino a 64 GB, e SSD da 2 TB PCie 4.0 NVMe M.2 (fino a un massimo di 4 TB).

Per tenere a bada le temperature di ASUS ROG Zephyrus Duo 16 2023 c’è un sistema di raffreddamento chiamato ROG Intelligente Cooling, che promette conduttività termica e abbattimento delle temperature della CPU fino a 15°C. Volendo è possibile attivare anche la modalità silenziosa che spegne tutte le ventole dissipando il calore in maniera passiva, ventole che si riaccendono automaticamente nel momento in cui il notebook rileverà un innalzamento delle temperature di CPU e GPU.

Per il resto, c’è da segnalare il comparto audio con sei altoparlanti a doppio woofer capace di ricreare un sistema 5.1.2 grazie al Dolby Atmos, i tre microfoni con cancellazione del rumore AI a due vie (cioè funziona sia in entrata che in uscita), il NumberPad che trasforma il trackpad in un tastierino numerico all’occorrenza e la webcam IR da 1080p con supporto di Windows Hello. Questione porte, ci sono due USB 3.2 Gen di tipo C con DisplayPort 1.4a, e supporto per alimentazione e G-Sync, due USB 3.2 Gen 2, una HDMI 2.1, una ethernet 2.5G, un lettore di schede microSD e un ingresso jack audio combinato a completare la dotazione di ASUS ROG Zephyrus Duo 16 2023.

Come anticipato, ASUS ROG Zephyrus Duo 16 è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 4.999 euro. Lo trovate qui sullo store di ASUS, ma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni anche su Amazon.

