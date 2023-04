Se siete possessori di iPhone o, più in generale, di un dispositivo Apple, negli scorsi giorni potreste aver riscontrato alcuni problemi inerenti il corretto funzionamento delle applicazioni proprietarie del colosso di Cupertino quali iMessage, iCloud e in particolare l’app Meteo.

Ebbene, non siete i soli in quanto il mal funzionamento pare abbia riguardato molti utenti in tutto il mondo i quali hanno tempestato di segnalazioni le principali piattaforme social nonché le community di appassionati.

Apple: risolti i problemi inerenti l’app Meteo e molte altre

Le prime avvisaglie hanno riguardato l’app e il widget del Meteo di Apple, probabilmente una delle applicazioni più utilizzate dagli utenti della mela morsicata e tra le più presenti sulle homescreen dei dispositivi tanto da essere stata l’oggetto di gran parte delle segnalazioni, soprattutto nel nostro Paese.

In sostanza, il problema in questione ha fatto apparire una stringa di testo di errore sul widget del meteo mentre all’apertura dell’applicazione si veniva accolti da una schermata sostanzialmente priva di informazioni a causa dell’incapacità del servizio di aggiornare le condizioni meteo.

Come accennato le segnalazioni hanno riguardato anche applicazioni basilari come iMessage e iCloud nonché l’app Comandi, tramite la quale creare automazioni e mettere in relazione più app attraverso scorciatoie il cui livello di profondità può variare dal più basilare al più avanzato.

Consultando la pagina dedicata allo stato dei sistemi sul sito Apple è possibile monitorare il corretto funzionamento o meno di tutti i servizi del colosso i quali attualmente sembrano funzionare correttamente; peraltro, sulla relativa pagina viene mostrato come nelle prime ore della giornata di oggi sia stato risolto un problema inerente iMessage. Negli scorsi giorni la stessa pagina ha segnalato il disservizio riguardante l’applicazione del meteo nonché informato gli utenti della risoluzione dei principali problemi riguardanti il servizio.

Attualmente, stando al portale dedicato di Apple, pare che tutti i problemi legati al malfunzionamento delle applicazioni proprietarie siano rientrati seppur le segnalazioni degli utenti non si siano arrestate del tutto.

E voi avete riscontrato i suddetti problemi sul vostro iPhone o iPad? Fatecelo sapere nel box commenti qui sotto. Noi, nel frattempo, vi terremo aggiornati qualora dovessero emergere ulteriori novità.

