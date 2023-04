Nonostante l’enorme successo a livello globale di Spotify, uno dei servizi streaming di riferimento in ambito musicale, anche questo colosso può decidere di chiudere una delle sue applicazioni e ciò è quanto sta per avvenire per Spotify Live.

Nota in precedenza con il nome di Spotify Greenrom, questa applicazione standalone è frutto dell’acquisizione di Betty Labs da parte di Spotify nel 2021 (all’epoca l’app aveva il nome di Locker Room) ed è stata da subito dedicata ai contenuti audio dal vivo, usata come una sorta di alternativa a Clubhouse.

In particolare, Spotify Live consente agli utenti di parlare degli argomenti di loro interesse e, allo stesso tempo, permette a personaggi famosi come artisti e atleti di condividere le proprie opinioni, il tutto dal vivo.

Grazie a questa applicazione è così possibile scoprire ad esempio conversazioni sulla propria musica preferita e, aspetto di fondamentale importanza, con meno barriere del solito, in modo da avvicinare i fan e i creatori.

L’app Spotify Live chiude i battenti

Stando a quanto è stato dichiarato da un portavoce del colosso dello streaming allo staff di Music Ally, dopo un periodo di sperimentazione e apprendimenti su come gli utenti di Spotify interagiscono con l’audio dal vivo, l’azienda ha preso la decisione di chiudere questa applicazione.

Il team di Spotify ci ha tenuto a precisare che il colosso dello streaming ritiene che vi sia un futuro per le interazioni live con i fan nell’ecosistema di questo popolare servizio ma, sulla base di quanto è stato appreso negli ultimi mesi, mantenere un’applicazione autonoma solo per questo non ha più senso.

Ed a tal proposito, il portavoce di Spotify ha precisato che, anche senza Spotify Live, il servizio continuerà a portare avanti esperimenti al fine di esplorare nuove possibilità per rendere più semplici le interazioni dal vivo tra gli artisti e i loro fan.