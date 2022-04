Nel mese di giugno dello scorso anno, Spotify aveva annunciato ufficialmente Greenroom — frutto dell’acquisizione, pochi mesi prima, di Betty Labs, creatore dell’app Locker Room — per rivaleggiare col fenomeno del momento Clubhouse. Ieri ha comunicato un altro importante step: il servizio cambia nome in Spotify Live e inizia a farsi largo nell’applicazione principale del colosso dello streaming musicale.

Spotify: cosa cambia da Greenroom a Live

Spotify dice di aver lanciato inizialmente Greenroom allo scopo di avvicinare e connettere i creatori di contenuti e i fruitori degli stessi attraverso una modalità di ascolto in diretta. Nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, Greenroom ha continuato ad evolversi ed ora si presenta in una nuova veste: Spotify Live porta le sue possibilità direttamente nell’app principale di Spotify, riflettendo, con questo cambiamento, la fiducia nel fatto che le esperienze audio in diretta siano il futuro e che possano interessare ai 406 milioni di utenti del servizio sparsi in tutto il mondo.

La “nuova casa” di Spotify Live non implica l’eliminazione di quella precedente: d’ora in avanti il servizio troverà posto sia nell’app principale che in quella dedicata. Gli ascoltatori potranno sintonizzarsi sui programmi in diretta su Spotify direttamente dalla pagina del creator o artista di turno e l’app dedicata conserverà un valore aggiunto: soltanto tramite questa, infatti, gli utenti potranno partecipare più attivamente, sia prendendo parte alla chat che unendosi al conduttore.

Punto di partenza di questa nuova esperienza di ascolto in Spotify sono alcuni programmi originali selezionati, mentre i creator indipendenti in questo momento possono continuare ad andare in diretta solo nell’app Spotify Live. A dare il via alla nuova programmazione è l’edizione live di Off the Record with DJ Akademiks, mentre tra aprile e maggio 2022 arriveranno nuovi contenuti come: il talk show After Hours With Alex Cooper (già conduttrice di un podcast su Spotify Exclusive), Swedish House Mafia Paradise Again Album Release Party With Spotify Live From the Desert (15 aprile), King of the Court With Hasan Minhaj, Tana’s Toxic Tips With Tana Mongeau e DJ Akademiks’s Livestream With Guest Waka Flocka Flame.

Say hi to Live 👋 You can now livestream real-time conversations between artists, creators, and athletes right from @Spotify pic.twitter.com/oHE7sTFbjl — Spotify Live (@SpotifyLive) April 12, 2022

Potrebbe interessarti anche: Apple ancora nel mirino dell’UE per lo streaming musicale