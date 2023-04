Il lancio della GPU GeForce RTX 4070 di NVIDIA sembra imminente, tant’è che sono appena trapelate molte delle specifiche di questa vociferata scheda video da gaming per desktop.

Una presunta slide di NVIDIA da poco trapelata conferma che GeForce RTX 4070 sarà basata sulla GPU AD104 e rivela che sarà dotata di 36 MB di cache L2, larghezza di banda di 504 GB/s, 12 GB di memoria GDDR6X su un’interfaccia a 192 bit con clock a 21 Gbps, tuttavia non viene menzionato il numero dei core CUDA.

La GeForce RTX 4070 consumerebbe in media 186 W durante il gioco, a dispetto dei 200 W dichiarati, e grazie ai core Tensor di quarta generazione supporterebbe la tecnologia DLSS 3.0 e la codifica video AV1.

Come si posiziona la GPU NVIDIA GeForce RTX 4070?

Per fare un confronto con altri prodotti simili, la RTX 4070 offrirebbe performance a livello della RTX 3080 di precedente generazione, tuttavia consumerebbe energia come una RTX 3060 e costerebbe 100 dollari in più della RTX 3070.

Il prodotto si posizionerebbe dunque 200 dollari sotto la variante Ti lanciata a 799 dollari a inizio anno, tuttavia includerebbe 4 GB di memoria in più, core RT e Tensor più recenti, supporto per la tecnologia DLSS3 e codifica video più avanzata rispetto alla SKU non Ti di ultima generazione.

