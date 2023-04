Quello della ricarica è senza dubbio il punto debole delle auto elettriche, l’aspetto che spinge ancora tante persone a non volere dare una possibilità a questo tipo di veicoli e, pertanto, non c’è da stupirsi se le aziende che operano in questo settore siano alla costante ricerca di soluzioni che possano aiutare gli utenti nelle operazioni di ricarica.

Un esempio è rappresentato da NaaS Technology, azienda cinese che ha presentato un robot che è in grado di ricaricare in modo autonomo le auto elettriche mentre sono parcheggiate.

Il robot che ricarica da solo le auto elettriche

A caratterizzare il robot di NaaS Technology vi sono una scocca in bianco e arancione, dimensioni piuttosto contenute (necessarie per muoversi in spazi stretti), una corazza a prova di elettroshock e il supporto alla connettività 5G.

Si tratta di un sistema sul quale ancora sono disponibili pochi dettagli ma che potrebbe rivelarsi particolarmente utile nei grandi parcheggi, in quanto potrebbe essere sfruttato ad esempio nei centri commerciali: gli utenti vanno a fare shopping e il robot si preoccupa di ricaricare i loro veicoli, il tutto in modo automatico.

Stando a quanto è stato spiegato da NaaS Technology, il proprietario di un’auto elettrica può sfruttare un’apposita applicazione per prenotare il servizio di ricarica e pagare a distanza, il tutto con grande semplicità.

Una soluzione di questo tipo, inoltre, potrebbe rivelarsi utile anche per superare uno dei principali problemi riscontrati allo stato attuale nel nostro Paese, ossia la non ancora sufficiente quantità di colonnine di ricarica sparse per tutto il territorio.

Al momento questo robot di NaaS Technology è soltanto alla fase di progetto e l’azienda non ha reso noto se e quando potrebbe essere prodotto né in quali Paesi potrebbe essere commercializzato o a quale prezzo.