Logitech annuncia oggi il lancio di una versione dedicata all’apprendimento delle proprie cuffie Logitech Zone, le Zone Learn: realizzate appositamente per soddisfare le esigenze degli studenti grazie a caratteristiche ideate a sopportare anche le giornate scolastiche più impegnative. Scopriamone i dettagli.

Ufficiali le Logitech Zone Learn: resistenti, flessibili e ideate per l’apprendimento

Le Logitech Zone Learn propongono una soluzione con microfono integrato ad archetto, padiglioni auricolari intercambiabili realizzati in morbida similpelle i quali consentono di scegliere il tipo di cuscinetto tra un design on-ear e uno over-ear in base al tipo di attività da svolgere.

La prima offre una maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante mentre la seconda opzione consente di bloccare le distrazioni durante una sessione di apprendimento grazie all’isolamento offerto dal cuscinetto dedicato.

La scelta di una soluzione che fosse in grado di garantire un isolamento ambientale viene anche da attenti studi consultati dall’azienda; questi hanno rilevato come il rumore ambientale fosse una delle cause di “risultati delle verifiche standard significativamente peggiori” tra gli studenti di età compresa tra 8 e 10 anni.

Design e qualità costruttiva

Per quanto concerne il design, l’azienda, nota per le proprie soluzioni innovative in questo ambito, sceglie un approccio minimale e utilitaristico che evita di essere anacronistico o noioso; il corpo è ricoperto di una finitura opaca in colorazione blu scuro con accenti di colore arancione nella parte inferiore dell’archetto e nel braccio del microfono.

Da un punto di vista costruttivo, l’azienda pare aver pensato proprio a tutto, le Logitech Zone Learn sono realizzate in materiale altamente durevole per resistere alle sollecitazioni degli studenti anche più piccoli al punto da soddisfare lo standard militare 810G che ne certifica la resistenza alle cadute fino a 1,2 metri.

Propongono un sistema di bracci a scorrimento nella regolazione dell’ampiezza dell’archetto superiore nonché dell’altezza dei padiglioni auricolari in grado di offrire una vestibilità comoda a ogni tipo di studente.

Le cuffie si distinguono non solo per la qualità costruttiva ma, come accennato, per la flessibilità, riscontrabile, oltre che nei padiglioni auricolari, anche nella scelta dei cavi collegabili con le cuffie: il produttore mette a disposizione un cavo aux da 3,5 mm, un cavo con presa USB-A e uno con presa USB Type-C; queste soluzioni sono state pensate in modo da poter collegare le cuffie ai diversi dispositivi adoperati per l’insegnamento nonché garantire una maggiore riparabilità e ridurre al minimo gli sprechi.

Audio

Per quanto concerne l’audio, le Logitech Zone Learn utilizzano dei driver audio ottimizzati per la nitidezza dei toni vocali anziché per la musica rendendole ideali nel segmento dell’educazione e, in particolare, nell’apprendimento delle lingue, spesso caratterizzato da attività di ascolto e comprensione di dialoghi.

La suddetta scelta è motivata, anche in questo caso, da una ricerca realizzata dalla Texas Tech University, alla quale l’azienda si è rivolta, che ha riscontrato come “una scarsa qualità audio abbia un impatto negativo diretto sul coinvolgimento degli studenti”.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità

Le Logitech Zone Learn saranno disponibili in preordine nelle prossime settimane (anche su Amazon) a un prezzo consigliato di 34,99 euro nella versione base con padiglione auricolare on-ear e cavo aux da 3,5 mm. A detta dell’azienda, in estate verrà commercializzata una variante più completa la quale comprenderà un cuscinetto over-ear e un cavo USB-C al prezzo di 39,99 euro.

Qualora foste interessati, attualmente è possibile richiedere maggiori informazioni sul sito del produttore compilando un modulo attraverso il quale essere messi in contatto con un consulente Logitech.

