Il mese di marzo si avvia alla conclusione e l’Acer Store rinnova le sue offerte con il lancio delle Offerte di Pasqua che garantiranno l’accesso a sconti fino al 30% su una selezione dei prodotti di Acer, con la possibilità di risparmiare fino a 1.000 euro (grazie alle offerte “outlet”). Per sfruttare le nuove promozioni c’è tempo fino al prossimo 12 di aprile. Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova tornata di offerte appena lanciate dallo store di Acer:

Acer lancia le Offerte di Pasqua: ecco le migliori

Le nuove Offerte di Pasqua dell’Acer Store sono l’occasione giusta per un acquisto a prezzo scontato. I prodotti Acer proposti in offerta, infatti, vengono scontati fino al 30%, garantendo la possibilità di risparmiare fino a 1.000 euro sul singolo prodotto. Per beneficiare dello sconto non sono necessari coupon o altri codici. Basta aggiungere il prodotto desiderato al carrello: lo sconto sarà applicato in automatico.

Tra i prodotti in offerta sull’Acer Store per le offerte di Pasqua troviamo principalmente i notebook e, in particolare, la gamma di notebook da gaming di Acer. In ogni caso, non mancano offerte su monitor, PC e accessori, con tanti prodotti proposti ad un buon prezzo fino al prossimo 12 aprile, ultimo giorno di validità della nuova campagna di offerte lanciate oggi dallo store.

Ricordiamo che per gli acquisti sull’Acer Store è possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che della possibilità di pagare in 3 rate, scegliendo Klarna oppure PayPal. Di seguito andremo a vedere una selezione dei migliori prodotti in sconto con le Offerte di Pasqua di Acer.

