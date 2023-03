RTI (Reti Televisive Italiane) e Meta hanno siglato una partnership pluriennale per combattere la pirateria online in modo da tutelare i diritti della proprietà intellettuale.

Mediaset, proprietaria di RTI, fa sapere che l’accordo prevede che le due parti collaborino alla realizzazione di una serie di strumenti e sistemi atti a tutelare i contenuti di RTI protetti da copyright, incluse le trasmissioni in diretta.

Mediaset e Meta insieme contro la pirateria online

In quest’ottica Meta fornirà a RTI formazione e supporto dedicati per poter utilizzare nel modo più efficace strumenti come Rights Manager, un sistema di gestione dei contenuti dell’azienda di Mark Zuckerberg che consente ai titolari dei diritti di tutte le dimensioni di autorizzare, gestire e proteggere i propri contenuti online.

Entrambe le parti si dichiarano entusiaste di annunciare questa collaborazione che rappresenta un passo importante nella lotta contro la pirateria online.

Gina Nieri, Direttore Affari Istituzionali Mediaset e Vice Presidente RTI, è convinta che se le piattaforme collaborano per impedire atti di pirateria è possibile trovare soluzioni in grado di creare valore per tutta la filiera.

La stessa si augura inoltre che la Commissione europea trovi strumenti utili ad arginare la pirateria dei contenuti live o di equivalente valore economico.

