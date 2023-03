La Camera dei Deputati ha recentemente approvato all’unanimità una nuova normativa per tutelare i contenuti protetti dal diritto d’autore, con l’obiettivo di combattere la pirateria online. La normativa prevede un potenziamento dei poteri dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che avrà maggiore autorità nell’azione contro chi trasmette contenuti come film, serie TV o eventi sportivi, in maniera illegale.

La normativa prevede l’utilizzo dell’indirizzo IP, che verrà bloccato per impedire l’accesso a siti web o piattaforme IPTV che trasmettono contenuti protetti dal diritto d’autore. Non verranno più tracciati i DNS, quindi, che notoriamente sono molto più facili da aggirare. L’AGCOM potrà inoltre istituire una piattaforma automatica che raccoglierà tutti gli indirizzi IP noti che violano il diritto d’autore, per poter intervenire tempestivamente e prevenire la diffusione dei contenuti pirata.

L’intervento di AGCOM sarà molto più rapido

Il nuovo testo mira a contrastare la pirateria digitale, in particolare nei casi in cui le attuali normative sono inadeguate e non permettono un intervento rapido. L’azione dell’AGCOM dovrà essere messa in atto entro trenta minuti dall’inizio della trasmissione pirata, per garantire un’efficace tutela dei contenuti protetti dal diritto d’autore e di chi li trasmette legalmente, in particolare DAZN e Sky per la Serie A.

Per garantire l’efficacia della normativa, sono previste sanzioni più severe per coloro che sfruttano le IPTV. Gli utenti potranno essere sanzionati fino a 5.000 euro, mentre per chi carica e trasmette i contenuti pirata è prevista una pena fino a tre anni di carcere.

La nuova normativa intende dunque proteggere i diritti d’autore dei contenuti digitali e combattere la pirateria online, garantendo maggiore sicurezza per gli utenti e un equo riconoscimento per coloro che producono e distribuiscono legalmente i contenuti digitali. Per diventare una legge a tutti gli effetti, però, la normativa dovrà essere prima approvata dal Senato come da prassi.

Potrebbe interessarti anche: L’AGCOM detta le nuove regole agli operatori per la qualità del servizio