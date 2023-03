Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò attraverso l’implementazione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti.

E così nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS, che arriva alla versione 2.23.6.74.

Le novità della versione 2.23.6.74 di WhatsApp Beta per iOS

Alla fine dello scorso anno è emerso che il team di WhatsApp è al lavoro sulla possibilità di modificare i messaggi e tale funzionalità è ancora in fase di sviluppo e con l’ultima release beta è stato aggiunto un apposito avviso.

Così come viene mostrato da questo screenshot, l’avviso introdotto informa gli utenti che i messaggi verranno modificati per tutti i partecipanti alla conversazione nel caso in cui altre persone usino l’ultima versione di WhatsApp.

In pratica, grazie alla nuova funzionalità gli utenti avranno la possibilità di correggere i propri errori in modo rapido e semplice senza la necessità di inviare messaggi aggiuntivi, con un deciso miglioramento dell’esperienza di utilizzo del servizio.

C’è da tenere presente che sarà possibile modificare un messaggio entro 15 minuti e tali messaggi saranno contrassegnati con un’etichetta “modificato” all’interno del relativo fumetto.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come provare le ultime versioni dell’app di messaggistica

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo oramai da molto tempo è al completo mentre la versione stabile più recente dell’app di messaggistica può essere scaricata tramite l’App Store attraverso questo link.

