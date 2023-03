La primavera è tornata da qualche giorno e per festeggiarla degnamente Amazon ha lanciato una nuova campagna promozionale a cui partecipa anche Dreame Technology, azienda leader nel settore dei robot aspirapolvere e delle lavapavimenti. Vi presentiamo oggi una selezione dei prodotti più interessanti che vi aiuteranno a pulire la vostra casa meglio e in maniera più facile di quanto abbiate fatto finora.

Sono due aspirapolvere robot e due aspirapolvere/lavapavimenti, che insieme sono imbattibili ma che ovviamente possono essere utilizzati anche singolarmente. Fino alla mezzanotte del 29 marzo li troverete in promozione su Amazon, con consegna gratuita e rapida per gli iscritti al programma Amazon Prime. Scoprite insieme a noi i prodotti scontati e le rispettive caratteristiche tecniche.

Dreame H12 Pro

Se avete già un aspirapolvere robot, o se la vostra abitazione ne rende difficoltoso l’utilizzo, la soluzione miglior è quella di acquistare un aspirapolvere in grado di lavare i pavimenti. Dreame H12 Pro è il prodotto più recente del brand e unisce la versatilità di un tradizionale aspirapolvere cordless all’utilità di una lavapavimenti.

Con un solo passaggio quindi potrete raccogliere lo sporco dal pavimento e lavarlo, convogliando quanto aspirato in un apposito contenitore, così da lavare sempre con acqua pulita. Sono infatti presenti due serbatoi separati, uno per l’acqua pulita, in cui inserire anche l’apposito detergente/igienizzante presente nella confezione di vendita.

La spazzola motorizzata offre un effetto di trascinamento, rendendo più semplice e per nulla faticosa la pulizia. La potenza di aspirazione è tale che oltre a raccogliere sporco e liquidi il pavimento viene asciugato così la stanza può essere utilizzata subito. Ideale per rimediare ai disastri in casa (bibite zuccherate, sugo, macchie secche) e per garantire sempre la massima igiene.

In occasione della promozione di Amazon potete acquistare Dreame H12 Pro a 399 euro invece di 549 euro.

Dreame H11 Max

Se il vostro budget è più contenuto potete dirigere la vostra attenzione su Dreame H11 Max, che offre gran parte delle caratteristiche del dispositivo più recente. Anche in questo caso quindi abbiamo due serbatoi separati per acqua pulita con detergente e acqua sporca, una grande forza di aspirazione e un’autonomia che può arrivare a 35 minuti.

Ideale per mantenere sempre pulita la casa, in particolare la cucina e le stanze dei bambini, dove lo sporco si accumula più facilmente ed è indispensabile avere la massima igiene. Al termine della pulizia è sufficiente riporre il dispositivo sulla base di ricarica, verificare che il serbatoio dell’acqua pulita sia pieno almeno per metà e premere l’apposito tasto.

Con una procedura presente anche su H12 Pro, verrà effettuata la pulizia del rullo principale e dei tubi interni, così da garantire la massima igiene e prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. Tutto senza che l’utente debba fare fatica, limitandosi a vuotare il contenitore dell’acqua sporca. Molto comodo lo schermo che mostra la carica residua ed eventuali problemi, così come i messaggi vocali che rendono chiare e intuitivo l’utilizzo.

Dreame H11 Max è in offerta su Amazon a 299 euro invece di 429 euro.

DreameBot L10S Ultra

Se avete già avuto un aspirapolvere robot ma è ora di sostituirlo per avere qualcosa di più avanzato, DreameBot L10s Ultra è la soluzione definitiva, visto che offre il massimo dell’automazione, permettendo all’utente di risparmiare un sacco di tempo da dedicare ad attività più interessanti.

Questo perché il robot aspirapolvere è dotato di una base di ricarica decisamente evoluta, un vero e proprio raccoglitore/distributore. Oltre a essere in grado di aspirare lo sporco raccolto e convogliarlo in un apposito sacchetto, che può essere sostituito una volta ogni due mesi circa, la base contiene anche due serbatoi per l’acqua pulita e per quella sporca e un piccolo serbatoio per il detergente.

A ogni pulizia il serbatoio interno del robottino viene riempito di acqua pulita a cui viene aggiunta la corretta quantità di detergente, per ridurre gli sprechi, così da tenere sempre correttamente bagnati i due moci rotanti che vengono premuti sul pavimento per rimuovere anche lo sporco più ostinato. I moci inoltre si sollevano automaticamente quanto il robot passa sui tappeti o quando entra nelle stanze in cui non è previsto il lavaggio.

Al termine della pulizia i due moci vengono risciacquati con acqua pulita e tutto lo sporco, insieme all’acqua, viene indirizzato all’apposito contenitore. All’utente non resta che riempire il serbatoio dell’acqua pulita e vuotare quello dell’acqua sporca in maniera regolare, dimenticandosi quindi di qualsiasi altra operazione.

È presente una telecamera frontale in grado di riconoscere ostacoli imprevisti (ciabatte, cavi, animali) ed evitarli correttamente. Serve anche per trasformare il robot in una sorta di sentinella, facendogli seguire un percorso predefinito, così da controllare sempre la propria abitazione anche quando siete in vacanza o al lavoro. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

Durante la promozione di Amazon potete acquistare DreameBot L10s Ultra a 899 euro invece di 1.100 euro.

DreameBot L10s Pro

DreameBot L10S Pro riprende buona parte delle funzioni del fratello maggiore, almeno per quanto riguarda l’algoritmo di navigazione e il sistema di riconoscimento degli ostacoli, ma è decisamente più economico visto che rinuncia alla base evoluta. Al suo posto troviamo una piccola base destinata esclusivamente alla ricarica, senza altre funzionalità.

È comunque presente un serbatoio per l’acqua pulita, utilizzato per tenere al giusto livello di umidità i due moci rotanti (anche in questo caso vengono rialzati quando non sono in uso) che vengono premuti sul pavimento con una discreta forza, così da rimuovere macchie ostinate e migliorare la qualità complessiva della pulizia.

Il sistema di mappatura è rapidissimo e preciso, tanto che già alla prima pulizia avrete già una mappa accurata dell’abitazione. È comunque possibile utilizzare l’editor presente nella companion app per modificare la suddivisione delle stanze e assegnare il giusto nome a ciascuna di esse. Potrete anche decidere la sequenza di pulizia o creare barriere virtuali, aree in cui non pulire o non lavare.

Per maggiori dettagli e per vedere come si comporta nella vita di tutti i giorni, potete leggere la nostra recensione completa di DreameBot L10s Pro.

Fino al 29 marzo lo trovate in promozione su Amazon a 449 euro invece di 599 euro. Non dimenticate di visitare la pagina dello Store Dreame su Amazon per scoprire la gamma completa dei prodotti in vendita.

