Corsair è un brand che non ha bisogno di presentazioni, specialmente tra gli amanti del gaming, e nella giornata di ieri, 23 marzo 2023, ha annunciato ufficialmente un prodotto che descrive in termini altisonanti come “la rivoluzione del gaming OLED”: il monitor CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED.

CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED: caratteristiche tecniche

CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED è il più recente rappresentante della gamma di monitor ad alte prestazioni del marchio e si presenta con uno schermo che mette insieme la tecnologia per display OLED di un produttore del calibro di LG con lo stile e il know-how tipici di Corsair.

Per quanto riguarda il pannello, parliamo di un’unità da 27 pollici di diagonale con pixel OLED autoilluminanti (avete letto il nostro approfondimento che spiega le differenze con le altre tecnologie per display?), una risoluzione di 2560 x 1440 pixel e una frequenza di aggiornamento a 240 Hz. A questo proposito, vanno segnalati anche i tempi di risposta di 0,03 ms ed i tempi di attivazione/disattivazione pixel di 0,01 ms, che promettono di rendere gli artefatti da motion blur un lontano ricordo, grazie anche al supporto delle tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium.

Corsair, come si diceva, ha optato per un pannello OLED di 3ª generazione equipaggiato con tecnologia META, dotata di Micro Lens Array (MLA) di LG Display. La tecnologia menzionata fa uso di una lente focale per migliorare la luminosità di ogni pixel e promette un salto generazionale di notevole impatto.

Il tutto è condito da HDR10, rapporto di contrasto 1.500.000:1, luminosità di picco fino a 1.000 nit e il gamut colore DCI-P3 al 98,5%. Una dotazione tecnica di questo livello consente al monitor di prestarsi anche ad una certa personalizzazione in termini di utilizzo, a partire dalla possibilità di effettuare rotazioni di 60°, inclinazioni di 22° e modifiche all’altezza di 100 mm, fino ad arrivare alla possibile rotazione di 90° sul proprio supporto (pivot) in entrambe le direzioni e alla possibilità di scegliere un montaggio diverso grazie all’attacco compatibile con lo standard VESA.

Per quanto riguarda la dotazione di porte, XENEON 27QHD240 OLED mette sul piatto due HDMI 2.1, una porta DisplayPort 1.4 ed una porta di ingresso USB Type-C DP Alt-Mode, consentendo dunque di collegare fino a quattro diversi dispositivi in contemporanea — la visualizzazione in simultanea si ferma a due tramite le funzioni Picture-in-Picture o Picture-by-Picture; la porta USB 3.1 Type-C e le quattro porte USB 3.1 promettono di far integrare il monitor anche nelle postazioni particolarmente ricche di periferiche.

Nella parte anteriore del monitor, Corsair ha integrato dei controlli che includono anche un sensore di prossimità, così da facilitare l’accesso al pulsante di accensione ON/OFF e a quello per selezionare la sorgente di ingresso; non manca un controller joystick per la visualizzazione OSD (On Screen Display) dei controlli su schermo.

Fino a non molto tempo fa, i principali vantaggi dei pannelli OLED potevano essere sintetizzati in neri assoluti, colori brillanti e contrasti visivamente appaganti; per non poco tempo, invece, il principale rovescio della medaglia è stato rappresentato dalla tendenza al burn-in. Questo rischio, accentuato dalla frequente visualizzazione di immagini statiche, ha rallentato l’adozione di pannelli OLED su notebook e monitor, ma per fortuna la situazione è cambiata: i principali produttori, tra cui Corsair, hanno messo in campo delle soluzioni capaci di ridurre il rischio in questione. Al pari del fratello maggiore XENEON FLEX 45 OLED, il nuovo XENEON 27 OLED integra funzioni atte a prevenire il burn-in e verrà venduto con garanzia completa Zero Burn In e Zero Dead Pixel di tre anni.

Prezzi e disponibilità in Italia

Alla luce di quanto detto finora, è facile arrivare alla conclusione che CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED non sia un monitor adatto a tutti: pur in mancanza di conferme ufficiali, è altamente prevedibile un prezzo di listino superiore ai 1.000 euro. Per la disponibilità sul mercato se ne parlerà a maggio 2023, nel frattempo il monitor sarà in mostra in occasione del PAX East 2023. Per maggiori dettagli, ecco il link alla pagina ufficiale.

