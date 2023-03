Siete alla ricerca di un nuovo televisore? Allora preparatevi a cogliere al volo un’offerta imperdibile! Samsung ha lanciato una promozione sul suo sito ufficiale per il suo ultimo gioiello tecnologico: il Samsung Smart TV OLED 4K 55″ S95B TV 2022. Grazie al coupon PAY20, potrete acquistare questo straordinario televisore al prezzo speciale di 1.199,20 euro invece di 1.499 Euro, con un risparmio di ben 299,80 euro!

Il Samsung Smart TV OLED 4K 55″ S95B TV 2022 è un vero e proprio concentrato di tecnologia e design, pensato per offrire un’esperienza di visione davvero unica. Dotato di un pannello OLED con risoluzione 4K Ultra HD, il televisore garantisce immagini nitide, dettagliate e vivaci, rendendo ogni scena straordinariamente realistica.

Uno dei principali punti di forza del Samsung Smart TV OLED 4K 55″ S95B TV 2022 è la sua tecnologia Quantum Matrix Technology. Grazie a questa innovativa soluzione, il televisore riesce a offrire immagini sempre nitide, con una messa a fuoco eccezionale e una qualità dell’immagine “straordinariamente naturale”, come sottolineano gli esperti di Samsung.

Inoltre, il Samsung Smart TV OLED 4K 55″ S95B TV 2022 è dotato di Quantum HDR, una tecnologia che permette di mettere in risalto luci e ombre, offrendo un contrasto sorprendente e rendendo ogni immagine ancora più coinvolgente. A completare il quadro, il sistema audio Dolby Atmos di nuova generazione, ai vertici della categoria, in grado di simulare un’atmosfera di livello cinematografico e di immergere lo spettatore in un’esperienza audiovisiva senza precedenti.

Per approfittare di questa incredibile offerta, basta collegarsi al sito ufficiale Samsung. Una volta aggiunto il prodotto al carrello, sarà possibile inserire il codice promozionale PAY20 nella sezione “Codice Promozionale” e cliccare su “Applica”. In pochi istanti, l’importo dell’ordine si aggiornerà, mostrando il nuovo prezzo scontato di 1.199,20 euro.

Se siete alla ricerca di un nuovo televisore da 55 pollici, il Samsung Smart TV OLED 4K 55″ S95B TV 2022 rappresenta una delle migliori soluzioni sul mercato per rapporto qualità-prezzo. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità e approfittate della promo sul sito ufficiale Samsung per risparmiare ben 299,80 euro sull’acquisto del vostro nuovo Smart TV.

In conclusione, l’offerta lanciata da Samsung sul suo Smart TV OLED 4K 55″ S95B TV 2022 non solo vi permette di risparmiare 299,80 euro, ma vi offre anche un fantastico regalo: acquistando la Smart TV entro il 2 Aprile 2023, riceverete gratuitamente la soundbar S800B del valore di 600 euro! Per ottenere questo straordinario omaggio, tutto ciò che dovete fare è registrarvi su Samsung Members dopo aver completato l’acquisto del televisore.

La soundbar S800B è un complemento perfetto per il vostro nuovo Smart TV OLED 4K, potenziando ulteriormente l’esperienza audio grazie alla sua qualità sonora superiore e alle sue funzionalità avanzate. Insieme al Samsung Smart TV OLED 4K 55″ S95B TV 2022, vi godrete un’esperienza audiovisiva completa e coinvolgente.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta: acquistate il Samsung Smart TV OLED 4K 55″ S95B TV 2022 approfittando del coupon PAY20 e non dimenticate di registrarvi su Samsung Members per ricevere la vostra soundbar S800B in omaggio. Ricordate, la promozione è valida solo fino al 2 Aprile 2023, quindi affrettatevi e cogliete al volo questa incredibile opportunità!