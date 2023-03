Nella giornata di ieri la casa automobilistica svedese Polestar ha annunciato la seconda edizione limitata della Polestar 2. Battezzata Polestar 2 BTS 230, la nuova sportiva 100% elettrica parte dalle precedenti modifiche al telaio sviluppate dal costruttore per regalare emozioni forti e si concentra maggiormente sui dettagli del design.

Polestar 2 BST 230 è un connubio tra potenza e design

L’auto elettrica Polestar 2 BST 230 sviluppa ancora 350 kW di potenza e 680 Nm di coppia, ma offre delle speciali opzioni di design che includono l’esclusiva verniciatura verde Nebula e il tessuto in MicroSuede per gli inserti dei sedili e del volante composti da tessuto Nubuck parzialmente riciclato.

Gli esterni sono disponibili anche nella tinta scura tendente al nero (Space), con la striscia da corsa che attraversa tutta lunghezza della carrozzeria su entrambi i colori.

Per quanto riguarda la meccanica, sono presenti tutti gli aggiornamenti del telaio implementati per la prima volta sulla Polestar 2 BST edition 270, compreso l’assetto ribassato di 25 mm, gli ammortizzatori regolabili a due vie Öhlins esclusivi e appositamente progettati, la barra di sostegno anteriore, molle più rigide del 20% e cerchi in lega neri da 21 pollici ispirati a quelli della Polestar 1 abbinati a pneumatici Pirelli P Zero 245/35R21 sviluppati appositamente per le auto in edizione BST.

La Casa fa sapere che verranno prodotti 230 esemplari per i mercati europei e nordamericani. Gli ordini sono già aperti sul sito Polestar.com e le consegne sono previse per il terzo trimestre del 2023.

