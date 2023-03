Il mercato degli indossabili, in particolare quello degli smartwatch, è in costante crescita ma l’ostacolo più grande, per buona parte degli appassionati, rimane il costo di acquisto di un dispositivo. Nella maggior parte dei casi bisogna infatti mettere in conto oltre 150 euro per portarsi a casa qualcosa, cifra che molti non sono disposti a spendere per un prodotto che potrebbe rimanere inutilizzato in fondo a un cassetto.

Grazie a TomTop, store online che spedisce anche nel nostro Paese senza costi aggiuntivi, potete togliervi lo sfizio di provare uno smartwatch, ricco di funzioni dedicate al fitness, spendendo una cifra davvero molto contenuta. Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche del modello in promozione oggi.

Smartwatch DM50 AMOLED

La prima caratteristica che salta all’occhio è la presenza di uno schermo AMOLED da ben 1,43 pollici, caratteristica di solito presente solo nei modelli più costosi. Con una risoluzione di 466 x 466 pixel lo schermo è sempre ben leggibile, così da poter visualizzare senza problemi le notifiche provenienti dalli smartphone a cui collegarsi tramite Bluetooth.

DM50 è uno smartwatch pensato per essere utilizzato in ogni situazione, come conferma la certificazione IP68, che ne garantisce la resistenza ad acqua e polvere: potrete quindi utilizzarlo sotto la pioggia o durante gli allenamenti senza che il sudore rischi di comprometterne il funzionamento. Ottima anche l’autonomia, grazie alla batteria da 400 mAh che consente di raggiungere i 12 giorni con un utilizzo standard e i 35 giorni in standby.

Curato anche il design, con l’utilizzo sapiente di plastica e lega di zinco per creare un dispositivo bello da vedere e solido allo stesso tempo. Ricca la lista di funzioni dedicate al fitness, a partire dal rilevamento del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue, ma non manca la misurazione della qualità del sonno, tutti indicatori utili per capire lo stato di forma.

Sono disponibili numerose modalità sportive, per tracciare gare e allenamenti e poter analizzare i dati raccolti a fine sessione, così da capire come migliorare la propria forma. Non manca la possibilità di personalizzar l’aspetto dello schermo grazie a decine di quadranti differenti e no va dimenticata la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal polso, ovviamente quando lo smartphone è collegato via Bluetooth.

Un dispositivo completo quindi ma allo stesso tempo economico, realizzato con materiali e componenti di qualità e ottimo per chi si avvicina al mondo degli indossabili con diffidenza e non vuole investire grosse somme per muovere i primi passi. Potete acquistare DM50, utilizzando il link sottostante, su TomTop a soli 34,55 euro.

Tale cifra include le spese di spedizione dai magazzini cinesi e l’IVA: questo significa che all’arrivo della merce nel nostro Paese non sarà necessario pagare dazi doganali o altri costi di importazione.

Acquista DM50 su TomTop

