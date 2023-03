Dopo aver festeggiato, giusto qualche giorno fa, i 100 milioni di utenti giornalieri, Microsoft sta rilasciando la barra laterale Bing nella versione proprietaria del browser Edge; la barra in questione era stata inizialmente implementata solo nelle versioni dev di Egde, salvo ora diventare disponibile per tutti sia su Windows che su macOS.

Microsoft implementa una nuova barra laterale per il chatbot AI Bing nel browser Edge

Nel browser proprietario dell’azienda appare ora un grande pulsante con il logo di Bing nella parte alta a destra, passandoci sopra con il mouse o cliccando sulla nuova icona si aprirà la nuova finestra dedicata al chatbot; gli utenti membri del programma di anteprima potranno quindi utilizzare la funzione di chat per interpellare il chatbot con diverse domande, oltre ad avere a disposizione le opzioni di composizione per generare testo per e-mail, post di blog, lettere e molto altro.

La barra laterale fa riferimento a quello che è il contesto della pagina visualizzata nel browser, permettendo all’utente di far svolgere diverse azioni al chatbot, come per esempio riassumere articoli e confrontare elementi su una pagina Web; è altresì possibile scegliere, come nella versione classica, il tono della conversazione.

Sebbene non ci siano conferme in merito, l’implementazione della barra Bing nel browser potrebbe indicare il modo in cui l’azienda intende aggiungere Bing in Windows, Office e altrove, come visto recentemente. A tal proposito è atteso un evento AI for work per la giornata di giovedì, durante il quale l’azienda darà presumibilmente indicazioni su come su come l’intelligenza artificiale funzionerà nelle app di Office come Teams, Word e Outlook; ne sapremo probabilmente di più nei prossimi giorni.

