Mentre il settore delle auto popolari sta rapidamente virando verso la mobilità elettrica, quello delle supercar sta frenando per non perdere il ruggito dei potenti motori endotermici.

Prima o poi anche le case automobilistiche produttrici di supercar dovranno arrendersi e introdurre i motori elettrici nei loro bolidi e una di queste è Lamborghini che non produrrà più veicoli a combustione interna dopo il 2024.

In un’intervista a Forbes ieri l’amministratore delegato di Lamborghini Stephan Winkelmann ha delineando i progetti futuri dell’iconico marchio, dichiarando che entro la fine del 2024 la Casa non offrirà più auto a combustione interna, in quanto prevede di produrre esclusivamente veicoli PHEV a partire dal 2024 con l’obiettivo di introdurre il suo primo veicolo 100% elettrico nel 2028.

Questo annuncio arriva dopo il miglior anno mai registrato da Lamborghini. L’iconica casa automobilistica ha infatti effettuato un record di consegne durante l’anno, arrivando a consegnare 9.233 esemplari, un numero che probabilmente è stato influenzato dai clienti che vogliono mettere in garage una delle ultime belve a combustione, nonché dalla fine della produzione della Lamborghini Aventador.

La casa di Sant’Agata Bolognese non ha ancora parlato di come sarà la sua prima supercar elettrica, ma all’inizio di questo mese ha rivelato la sua incredibile piattaforma PHEV a tre motori destinata a produrre poco più di 1000 cavalli grazie al suo abbinamento con un V12 da 6,5 ​​litri.

La Casa dovrebbe svelare il veicolo e il suo nome entro la fine di questo mese, tuttavia i tempi di consegna di una Lamborghini sono mediamente di 18 mesi.

