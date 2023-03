Avete appena acquistato una nuova mountain bike e siete pronti a riprendere le discese più folli? Avete in programma una gita a un parco divertimenti e volete immortalare i momenti più adrenalinici? Per non mettere a rischio la sicurezza del vostro smartphone, la soluzione ideale è quella di dotarsi di una action camera, un dispositivo pensato proprio per essere utilizzato in ogni situazione.

Oggi vi proponiamo un modello in promozione su TomTop, noto store online che spedisce senza costi aggiuntivi anche nel nostro Paese. È dotata di un sensore Sony IMX386 in grado di offrire una elevata qualità video, e ha una serie di accessori per utilizzarla in qualsiasi situazione. E grazie a in coupon esclusivo oggi potete pagarla ancora meno del solito.

Action camera 4K

Dotata di un sensore Sony IMX386 l’action camera è in grado di registrare video in 4K a 60 frame al secondo, arrivando a 120 frame al secondo qualora decideste di registrare in FullHD. È inoltre possibile scattare foto a 24 megapixel, per “congelare” i momenti più belli delle vostre avventure o delle vostre vacanze.

Nessun problema anche per le riprese panoramiche, visto che l’action camera è dotata di lente ultra grandangolare da 170 gradi e non manca lo zoom che può arrivare fino a quattro ingrandimenti. Nella parte posteriore è presente un piccolo schermo da 2 pollici per essere sicuri di avere sempre l’inquadratura perfetta ma è presente anche un secondo schermo nella parte frontale.

In questo caso si tratta di uno schermo da 1.3 pollici, per riuscire a realizzare dei selfie o dei video selfie in maniera semplice, e controllare in tempo reale la qualità della registrazione. Siete preoccupati che la ripresa sulle montagne russe o su un single track particolarmente sconnesso possano risultare mosse? Nessun problema, l’action camera è dotata di stabilizzazione elettronica avanzata dell’immagine per cui ogni video risulterà sempre stabile e fluido, anche nelle situazioni più concitate.

E per gli appassionati di immersioni, di surf o di parchi acquatici? Anche in questo caso non dovrete preoccuparvi, nella dotazione di serie è presente un’apposita custodia che permette immersioni fino a 30 metri, ideale quindi per chi pratica apnea e vuole immortalare le bellezze dei fondali, o per chi vuole andare su uno scivolo acquatico e riprendere l’esperienza in prima persona.

La presenza del WiFi a bordo consente di controllare le impostazioni tramite smartphone o telecomando, così da utilizzare l’action camera su un treppiede o in una posizione distante e averne il pieno controllo. Per stimolare la creatività sono presenti 4 modalità di scatto e 4 di ripresa video, tra cui slow motion e time-lapse, senza che sia necessario ricorrere a un computer.

La batteria da 1.050 mAh permette di avere un’ottima autonomia mentre lo slot per microSD accetta unità fino a 128 GB, più che sufficienti per salvare numerosi video senza doverli scaricare su un PC. Nella confezione di vendita troverete, oltre all’action camera, un telecomando, una custodia subacquea, supporti per casco, bici e tantissimo altro, per utilizzare in ogni situazione.

Utilizzando il coupon esclusivo D10933 potrete portarvi a casa questa action camera 4K a soli 62,39 euro, prezzo che include le spese di spedizione dai magazzini di TomTop ma soprattutto l’IVA. Questo significa che al momento dell’arrivo della merce in Italia non pagherete dazi doganali o costi aggiuntivi.

