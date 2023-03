Volkswagen ha rivelato che nei prossimi cinque anni prevede di investire 193 miliardi di dollari per potenziare diverse aree adibite alla produzione di auto elettriche.

L’amministratore delegato di VW Oliver Blume ha dichiarato che due terzi di questo budget verranno utilizzati per la produzione di batterie, lo sviluppo di software e l’approvvigionamento di materie prime e critiche per i suoi veicoli elettrici.

Volkswagen punta ad affermarsi nel Nord America e in Cina

Dall’anno scorso la casa automobilistica tedesca sta già producendo i suoi veicoli elettrici ID.4 negli Stati Uniti nella sua fabbrica di Chattanooga, Tennessee, tuttavia Volkswagen sta ancora inseguendo i suoi principali concorrenti e quindi punta a una presenza maggiore in Nord America, nonché a diventare più competitiva in Cina, poiché l’azienda considera queste regioni come i suoi due mercati più importanti per raggiungere gli obiettivi prefissati.

In questi giorni la società ha annunciato che costruirà la sua prima fabbrica di batterie per veicoli elettrici in Canada e che produrrà pickup elettrici e SUV nella Carolina del Sud.

Volkswagen in precedenza aveva affermato che i veicoli elettrici dovrebbero rappresentare circa il 55% delle sue vendite negli Stati Uniti entro il 2030, ma la società ha affermato che dovrà concentrarsi sulle sue piattaforme hardware e software, oltre che su aspetti cruciali come batterie, mobilità, guida autonoma per trasformarsi in un gruppo di servizi tecnologici e di mobilità.

