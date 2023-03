Enel X e MIDAC uniscono le forze e le rispettive competenze per realizzare in Italia il primo grande impianto per riciclare batterie agli ioni di litio destinate alle auto elettriche.

L’iniziativa è condotta in accordo con altre aziende ed enti di ricerca italiani ed europei, tra cui Enea, e contribuirà a rendere sempre più sostenibile la transizione energetica in Europa.

Il compito di Enel X sarà quello di sviluppare le migliori tecnologie per lo smontaggio automatico delle batterie al litio, mentre MIDAC si occuperà dello sviluppo dell’intero processo di riciclo.

L’impianto punta a trasformare i pacchi batteria esausti in materie prime da impiegare per realizzare nuove celle, limitando l’estrazione di minerali e riducendo quindi sia i costi che l’impatto ambientale.

Enel X e MIDAC insieme per fornire un contributo italiano alla transizione energetica

Francesco Venturini, Responsabile di Enel X, ha affermato che questo progetto permetterà di creare nuovi mercati e nuove opportunità di crescita per le aziende, coniugando efficienza, sostenibilità e innovazione e facilitando l’Europa nel raggiungimento di un obiettivo di cruciale importanza, come una maggiore indipendenza di approvvigionamento delle materie prime.

Filippo Girardi, Presidente di MIDAC, spiega che l’azienda sta sviluppando e investendo in processi di riciclo innovativi per sostenere la filiera italiana ed europea delle batterie al litio e fornire un contributo alla transizione energetica e allo stesso tempo rafforzare la presenza italiana nel comparto delle batterie e creare posti di lavoro in tutto il territorio nazionale.

L’iniziativa è condotta in accordo con altre aziende ed enti di ricerca italiani ed europei, tra cui Enea, e rientra negli importanti progetti di comune interesse europeo finanziati dall’Ue (Ipcei).

Leggi anche: UE e USA insieme per la realizzazione di batterie per auto elettriche