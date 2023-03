Se avete vissuto l’epoca d’oro dei videogames, quella dei coin-op nelle sale giochi, delle prime console domestiche come Super Nintendo e Sega MegaDrive, e delle console portatili come il GameBoy, non potrete sicuramente lasciarvi sfuggire l’offerta di oggi, proveniente da TomTop, noto store online che spedisce anche nel nostro Paese senza costi aggiuntivi.

GD10 Game Stick, la console perfetta

Anche se i più giovani e i gamer più incalliti preferiranno indubbiamente le moderne console, con grafica iperrealistica ed effetti speciali sorprendenti, i più in là con gli anni adoreranno indubbiamente GD10 Game Stick, una chiavetta HDMI da collegare alla vostra TV per trasformarla nella console definitiva, almeno per quanto riguarda il retrogaming.

Si tratta infatti di un dispositivo dotato di CPU quad core Amlogic S905X su cui gira una speciale distribuzione di Linux in grado di eseguire numerosi emulatori. Tra i più famosi troviamo il MAME, che permette di far “girare” i vecchi titoli da sala giochi che hanno impazzato negli anni 80 e 90, ma ce ne sono numerosi altri.

Dalle prime console domestiche, come NeoGeo, NES, Super NES e Mega Drive, alle più recenti Playstation e Dreamcast senza dimenticare gioielli della portabilità come Gameboy e PSP, solo per citare i più famosi. Grazie alla microSD da 128 GB, inclusa nella confezione di vendita, potrete archiviare fino a 40.000 titoli, equivalenti a migliaia di ore di gioco da soli o in compagnia.

La dotazione di serie include infatti una coppia di joypad wireless, con ricevitore USB da inserire nella chiavetta per controllare tutti i giochi senza l’ingombro dei fili. Nella confezione di vendita troverete anche una prolunga HDMI, per quelle TV in cui i connettori sono troppo ravvicinati, e un cavo di alimentazione USB, per dare energia alla console.

Il tutto a un prezzo davvero strepitoso, appena 44,15 euro, che include le spese di spedizione ma soprattutto l’IVA. Questo significa che all’arrivo della merce nel nostro Paese non dovrete pagare dazi doganali o altri costi aggiuntivi. A seguire il link per l’acquisto su TomTop.

