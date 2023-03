Nella giornata odierna si terrà l’Assemblea della Lega Calcio durante la quale, secondo alcune indiscrezioni, all’ordine del giorno ci sarebbe una presunta trattativa per l’acquisizione di Sky. Pare infatti che la Lega abbia intenzione di creare una propria piattaforma, puntando su quella che attualmente è la miglior scelta a disposizione per acquisire una soluzione chiavi in mano.

La Lega Calcio vuole il completo controllo dello sport in TV, l’acquisizione di Sky sarebbe la risposta

Come detto in apertura oggi si terrà l’assemblea dei presidenti dei club di calcio, durante la quale sembra che verranno prese importanti decisioni per il futuro dello sport in TV e del conseguente prossimo bando dei diritti.

Negli ultimi anni i diritti sono sempre stati ceduti alle Pay TV, ma sembra che ora la Lega sia intenzionata a monetizzare maggiormente lo sport eliminando gli intermediari e mantenendo al contempo il pieno controllo su tutto.

Sembra che già da diversi mesi siano state avviate trattative con banche e fondi di investimento, anche stranieri, nel tentativo di trovare investitori interessati a creare una nuova piattaforma che non si occupi solo della trasmissione dei contenuti, ma anche di creare tutto quello che ruota attorno al calcio.

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che durante l’assemblea verrà discussa una proposta sulla quale molti presidenti di club avrebbero già dato il proprio consenso, ovvero l’acquisizione di Sky.

Sky rappresenta infatti la miglior soluzione chiavi in mano che semplificherebbe notevolmente l’intera transizione, bisogna però considerare il fattore costi: Sky è infatti costata a Comcast 40 miliardi di dollari ed è difficile che la Lega possa acquistare l’intera piattaforma, più plausibile che si possa puntare al solo Sky Sport, cercando contestualmente dei partner che possano gestire tutti gli altri contenuti come gli altri sport, l’intrattenimento e il cinema.

Insomma si tratta sicuramente di un progetto ambizioso, che potrebbe però porre rimedio a diversi problemi legati alla cessione dei diritti a piattaforme non sempre in grado di fornire un servizio adeguato; ne sapremo probabilmente di più nel prossimo futuro.

