Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, con l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di riuscire a garantire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 23.5.0.74.

Le novità della versione 23.5.0.74 di WhatsApp Beta per iOS

In passato è emerso che gli sviluppatori stavano lavorando a una nuova funzionalità che consente agli amministratori di un gruppo di approvare nuovi partecipanti nel momento in cui si uniscono ad esso (in pratica, possono approvare o rifiutare manualmente le richieste di chiunque desideri aderire).

Così come rilevato dallo staff di WABetaInfo, con la versione 23.5.0.74 beta nella pagina dedicata alle impostazioni del gruppo è apparsa l’apposita opzione da abilitare per sfruttare questa funzionalità:

Una volta che questa opzione viene attivata, chiunque desideri unirsi al gruppo deve essere espressamente approvato da un amministratore del gruppo.

Quando dei nuovi membri vogliono unirsi al gruppo e questa opzione è abilitata, gli amministratori hanno la possibilità di esaminarli aprendo la scheda “Partecipanti in attesa” nella schermata delle informazioni del gruppo o toccando il relativo banner in chat.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova funzionalità verrà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta, che purtroppo al momento è al completo (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link) mentre la versione stabile più recente dell’applicazione può essere scaricata tramite l’App Store attraverso questo link.

