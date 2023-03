In occasione dell’apertura della nuova “Casa Xiaomi” di Piazza Pio XI a Milano, debuttano in Italia le nuove cuffie Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper. Si tratta di una versione speciale delle stesse cuffie true wireless svelate circa un anno fa, qui personalizzate esteticamente ma non solo. Scopriamone di più.

Caratteristiche e peculiarità delle Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper

Già dal nome si capisce in che modo Xiaomi è andata a personalizzare queste nuove cuffiette. La prima cosa che spicca è l’iconica immagine degli Stormtrooper in bella mostra sulla custodia di ricarica. Ma a rendere esclusive le Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper contribuisce anche il pacchetto con cui si presentano, pieno di richiami alla celebre saga di Star Wars, con loghi nel cavo USB di ricarica, immagini nel libretto d’istruzioni e un cofanetto che rende queste cuffie un regalo perfetto per gli appassionati.

Come dicevamo, c’è dell’altro oltre all’estetica: degli effetti sonori personalizzati legati al mondo di Guerre Stellari, che l’utente può percepire ad esempio in fase di collegamento o quando attiva o disattiva determinate funzioni.

Per il resto, sono le Xiaomi Buds 3 che già conosciamo, delle cuffie true wireless di tipo in-ear dotate di un sistema di cancellazione del rumore in grado di ridurre i suoni esterni fino a 40 dB, con tre modalità ANC e l’opzione trasparenza. Non manca il Bluetooth 5.2, la resistenza ad acqua e polvere e 3 misure di gommini per adattarsi al meglio.

Questione autonomia, le Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper promettono fino a 7 ore di riproduzione continuativa, 32 sfruttando la ricarica della custodia, che è compatibile anche con la ricarica wireless.

Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition Stormtrooper: prezzo e disponibilità italiana

Xiaomi le ha presentate in Italia oggi. Le potete acquistare su Amazon già ora nell’unica colorazione disponibile, la bianca. Il prezzo? 109,99 euro in promozione valida per le prime 48 ore dal lancio, quindi fino a dopodomani, giorno a partire dal quale torneranno a prezzo pieno: 129,99 euro.

