A distanza di un mese dal lancio della nuova versione di Bing supportata dall’Intelligenza Artificiale è già arrivato il momento di un importante traguardo: Microsoft, infatti, ha annunciato che è stata raggiunta quota 100 milioni di utenti su base giornaliera.

Nell’annunciare questo risultato Yusuf Mehdi, Vicepresidente della divisione Modern Life, Search and Devices di Microsoft, si è detto consapevole del fatto che il nuovo prodotto del colosso di Redmond ha ancora tanti progressi da compiere ma questo primo traguardo rappresenta un importante punto di partenza.

Primo importante traguardo per il nuovo Microsoft Bing

In particolare, Mehdi ha precisato che anche coloro che non hanno utilizzato Bing in passato si affidano ad esso per le loro ricerche, aggiungendo che un terzo degli utenti attivi giornalieri di Bing è composto da persone nuove al motore di ricerca.

Sempre a dire di Mehdi, il successo ottenuto dalla nuova versione di Bing conferma che gli utenti sono affascinati dal nuovo modo di Microsoft di concepire il motore di ricerca, che in un’unica esperienza deve essere in grado di combinare la ricerca con le risposte e la chat.

Secondo i dati diffusi dal colosso di Redmond, ad aumentare non è stato soltanto il numero di utenti del motore di ricerca ma anche il coinvolgimento, con una crescita del quantitativo di persone che conducono più ricerche.

Tra le ragioni del successo della nuova versione del motore di ricerca vi sarebbero vari motivi, come l’aumento della popolarità del browser Microsoft Edge e il miglioramento della pertinenza e della precisione dei risultati offerti, ciò proprio grazie alle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale.

In pratica, grazie all’integrazione di un chatbot IA, Bing ha compiuto quell’importante passo in avanti che dovrebbe consentire al motore di ricerca di Microsoft di competere con Google, leader assoluta del settore e punto di riferimento.

Potrebbe interessarti anche: come utilizzare ChatGPT su Microsoft Bing