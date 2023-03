ASUS Republic of Gamers annuncia ROG Hyperion GR701, il nuovo case gaming in formato full tower in grado di offrire eleganza e prestazioni senza compromessi.

Il nuovo case di ASUS adotta un design incentrato su una più efficace gestione del flusso d’aria per mantenere ogni componente nelle condizioni ideali di funzionamento.

Caratteristiche del case ASUS ROG Hyperion GR701

ASUS ROG Hyperion GR701 offre uno spazio ampio e versatile e supporta fino a due radiatori da 420 mm e schede madri E-ATX fino a 12 pollici, inoltre offre doppie porte USB 3.2 Gen 2×2 Type-C nella parte anteriore e numerosi slot di espansione per gli aggiornamenti futuri.

ROG Hyperion è sufficientemente spazioso da contenere anche le schede grafiche dalle dimensioni più generose che possono essere montante sia in orizzontale, per una larghezza fino a 460 mm, che in verticale, sfruttando uno spazio utile fino a 130 mm.

Il supporto integrato in alluminio a due vie evita che la scheda grafica si pieghi in entrambi gli orientamenti, inoltre sono disponibili 34 mm di spazio dietro la scheda madre per ospitare tutti i cablaggi della build.

Il controller ARGB integrato permette di collegare tutti i dispositivi Aura Sync con supporto per un massimo di otto unità ARGB e sei ventole PWM.

ROG Hyperion integra anche un piccolo cassetto sul fondo che offre uno spazio dedicato per viti, accessori o persino un piccolo cacciavite, inoltre i pannelli laterali sono removibili e installabili facilmente senza necessità di attrezzi.

Nella cover c’è anche una piccola feritoia destinata a evidenziare il pannello OLED del ROG Thor, in modo che gli utenti possano anche monitorare il consumo energetico in tempo reale.

Il pannello interno accanto alla scheda madre offre lo spazio necessario per un radiatore, ventole ARGB, varie unità SSD da 2,5 pollici e nel caso non sia necessario lo spazio aggiuntivo, si può scegliere di installare la scheda con illuminazione RGB già inclusa che aggiunge un effetto visivo in puro stile ROG. Il telaio in alluminio integra anche delle robuste maniglie per un’eventuale movimentazione del PC.

Disponibilità e prezzi del case ASUS ROG Hyperion GR701

Il case ASUS ROG Hyperion GR701 è già disponibile presso gli ASUS Gold Store e i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS, e a breve anche sull’eShop ASUS e presso gli altri partner commerciali ASUS, al prezzo consigliato al pubblico di 469,90 euro IVA inclusa. Il prodotto è acquistabile anche su Amazon.

