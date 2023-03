Elon Musk aveva in mente molte iniziative per Twitter quando decise di acquistare la piattaforma, tuttavia il licenziamento di migliaia di dipendenti operato appena finalizzata l’acquisizione ha ritardato i piani dell’eclettico imprenditore.

Una delle novità annunciate da Musk era la crittografia dei messaggi privati e in questi giorni il CEO di Tesla e SpaceX ha confermato che l’introduzione della funzionalità è imminente.

Twitter introdurrà la crittografia dei messaggi privati entro fine mese

Con un tweet Elon Musk ha annunciato che la crittografia dei messaggi privati di Twitter entrerà in vigore entro la fine del mese.

Un tale livello di sicurezza è già disponibile su altre app come Facebook Messenger, WhatsApp e Signal e una piattaforma come Twitter non può essere da meno, in quanto i messaggi diretti possono essere intercettati se non sono crittografati.

La crittografia è un’ottima notizia per gli utenti del social, ma al momento non è chiaro se questa funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti o solo per gli abbonati a Twitter Blue.

L’autenticazione a due fattori tramite SMS è disponibile solo per gli utenti di Twitter Blue dalla fine di febbraio, ma è auspicabile che Elon Musk consentirà a tutti di trarre vantaggio dalla crittografia dei messaggi diretti senza dover aprire il portafoglio.

