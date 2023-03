STADT:up è un ambizioso progetto di Stellantis che punta a consentire la guida autonoma nelle aree urbane entro la fine del 2025.

Tra i partner del progetto spicca Opel che nei prossimi anni mira a mostrare un prototipo innovativo in grado di riconoscere e interpretare le complesse situazioni di traffico nelle aree urbane.

Il progetto è nelle mani di un consorzio di 22 aziende che comprende fornitori leader e partner tecnologici di Stellantis, università e istituti di ricerca e si concentrerà sulla messa a punto dei sistemi del veicolo a guida autonoma, come telecamere, LiDAR e radar, oltre a migliorare gli algoritmi di intelligenza artificiale che dovranno analizzare con particolare attenzione le situazioni del traffico più difficili da interpretare.

La guida autonoma di Stellantis potrebbe debuttare entro la fine del 2025

I ricercatori dovranno fare in modo che i sistemi di bordo riescano a gestire adeguatamente tutte le situazioni in pochi millisecondi, considerando tutti i tipi di veicoli presenti, gli ostacoli, le persone, gli animali e tutto quello che riguarda il traffico, anche nei momenti più caotici.

L’obiettivo delle attività di ricerca è quello di migliorare la tracciabilità delle decisioni delle reti neurali profonde e di utilizzarle per verificare la plausibilità di un sistema di guida automatizzata.

In qualità di marchio tedesco di Stellantis, Opel è coinvolta nel progetto finanziato dal Ministero Federale tedesco per gli Affari Economici e l’Azione per il Clima con lo scopo di far progredire lo sviluppo della guida autonoma nella mobilità urbana del futuro.

Potrebbe interessarti: Amazon testa su strada il robotaxi Zoox