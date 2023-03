Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza soluzione di continuità al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della v. 23.5.0.71.

Le novità della versione 23.5.0.71 di WhatsApp Beta per iOS

Oltre che la risoluzione di qualche bug e piccoli miglioramenti generali, questa versione beta porta con sé una funzionalità ancora in fase di sviluppo e chiamata al momento “Expiring groups” (potrebbe non essere il nome definitivo), grazie alla quale gli utenti potranno impostare una data di scadenza certa per i propri gruppi, superata la quale verrà richiesto loro di ripulirli.

Questa opzione, che sarà visibile all’interno delle informazioni del gruppo, consentirà di scegliere tra varie possibilità di scadenza (come un giorno, una settimana o una data personalizzata) e di rimuovere una scadenza precedentemente impostata nel caso in cui si dovesse cambiare idea.

In pratica, grazie a questa funzione gli utenti dovrebbero riuscire a gestire con più facilità i gruppi per i quali non nutrono particolare interesse ed evitare che con il passare del tempo vadano ad occupare spazio inutilmente.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’app.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (trovate la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo ormai da tanto tempo è al completo mentre la versione stabile più recente dell’app di messaggistica può essere scaricata tramite l’App Store attraverso questo link.

