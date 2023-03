Microsoft Edge è ormai un browser generalmente apprezzato da appassionati e addetti ai lavori anche grazie al costante lavoro di miglioramento e affinamento dell’esperienza utente portato avanti da Microsoft che, nel corso degli ultimi anni, ha contribuito a renderlo un degno rivale nonché valida alternativa al ben più popolare Google Chrome.

Ebbene, dopo l’avvento di ChatGPT su Bing tramite Edge, il colosso di Redmond è pronto a rilasciare due funzionalità in grado di arricchire l’esperienza di navigazione sul proprio browser nonché incrementare la produttività dei suoi utenti grazie all’introduzione di nuovi gesti tramite il mouse.

Microsoft Edge è pronto a superare la concorrenza nella qualità dei video

La funzione più interessante pronta a sbarcare su Microsoft Edge si chiama VSR, acronimo che sta per Video Super Resolution. Presentata in occasione del CES 2023 , si avvale dell’intelligenza artificiale per arricchire la qualità video all’interno del browser Edge. Essa consente di migliorare la qualità video, in particolar modo nei contenuti che manifestano cali di bitrate, generando quelle sconvenienti aree quadrate poco definite, nonchè offrire una qualità di streaming superiore alla concorrenza. In aggiunta, permetterà di riprodurre video in qualità superiore soprattutto nei contenuti riprodotti a 480p o inferiore.

Tale funzione ha il potenziale per rivoluzionare l’esperienza utente soprattutto nelle aree deficitarie per quanto concerne la qualità delle connessioni poiché non andrà a esercitare ulteriore pressione sulla stessa bensì sarà l’intelligenza artificiale a occuparsi di effettuare l’upscaling della qualità video.

È doveroso sottolineare che una tecnologia del genere avrà bisogno di requisiti minimi da un punto di vista grafico: sarà richiesta una scheda grafica AMD o Nvidia, in particolar modo è consigliata quantomeno una RTX-20xx o una RX-5700 o superiori per quanto riguarda NVIDIA e AMD rispettivamente. In tal senso, Microsoft ha promesso che il supporto alle iGPU (GPU Integrate) è in arrivo con un futuro aggiornamento.

I gesti col mouse puntano a trasformare l’interazione con il browser

Le novità per Microsoft Edge non finiscono qui e riguardano, in questo caso, l’utilizzo con il mouse e la produttività a esso legata. Ebbene, stando a uno screenshot trapelato sul portale specializzato cinese ithome, pare che Microsoft sia pronta a implementare 14 gesti grazie ai quali interagire con il browser attraverso il mouse.

I gesti dovrebbero essere completamente personalizzabili e consentiranno di effettuare attività tradizionali attraverso una nuova modalità d’interazione. Per esempio, sarà possibile chiudere una scheda tenendo premuto il tasto destro e tracciando un simbolo a forma di “L” con il mouse.

La funzione fornisce dunque agli utenti un nuovo modo di interagire con il browser stesso e, soprattutto, con i contenuti del web senza dover ricorrere ai pulsanti a schermo o alle classiche scorciatoie da tastiera.

Stando ad alcuni informatori, i gesti sono attualmente disponibili per alcuni utenti nel Dev Channel mentre l’annuncio ufficiale da parte di Microsoft dovrebbe avvenire “prossimamente“.

Fateci sapere nel box commenti qui sotto cosa ne pensate di questa funzione e se la utilizzereste sul vostro browser di fiducia; noi, nel frattempo, vi terremo aggiornati qualora dovessero trapelare ulteriori informazioni.

Potrebbe interessarti anche: L’app Microsoft Outlook su Mac diventa gratuita