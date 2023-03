Con la bella stagione ormai dietro l’angolo cresce la voglia di attività all’aperto, mountain bike, trekking, o attività più adrenaliniche come parapendio o sport estremi. In questi casi però è quasi d’obbligo avere una compagna di viaggio in grado di registrare quello che facciamo, così da riguardare tutto con calma e condividerlo con i nostri amici.

Insta360 One RS

Le action camera sono ormai le compagne di avventura di chi pratica molti sport ma sono molto utili anche per chi fa attività a livello amatoriale e vuole registrare dei video divertenti. Se vi piace la natura, ma anche se state visitando qualche museo, centri storici o se amate le immersioni, un dispositivo come Insta360 One RS è la scelta migliore.

Il suo primo punto di forza è il doppio sensore CMOS da 1 pollice, che permette di acquisire immagini a 360 gradi di qualità assoluta, il tutto all’interno di un dispositivo decisamente compatto (129,3 x 53,2 x 49,5 millimetri e 239 grammi di spessore). È quindi possibile registrare video a 360 gradi, una caratteristica unica e molto interessante, ma anche catturare immagini a una risoluzione massima di 21 megapixel per creare dei panorami mozzafiato.

La modalità PureShot HDR permette di ottenere una gamma dinamica senza precedenti grazie anche all’intelligenza artificiale, mentre l’algoritmo di livellamento automatico dell’orizzonte permette di avere video fluidi e di una stabilità unica. Non è necessario acquistare uno stabilizzatore separato infatti, visto che Insta360 utilizza un sistema a 6 assi integrato che permette di ottenere risultati sorprendenti.

La certificazione IPX3 vi permette di utilizzare Insta360 ONE RS anche sotto la pioggia senza temere di danneggiarla, e la batteria da 1.450 mAh offre una buona autonomia, con tempi di ricarica contenuti in appena 70 minuti.

In questi giorni Insta360 ONE RS è protagonista di una offerta limitata da parte di TomTop che la propone a 699,99 euro, con uno sconto di quasi 200 euro. Il prezzo include l’IVA e le spese di spedizione dai magazzini tedeschi, con tempi di consegna decisamente ridotti. Potete utilizzare il link sottostante per completare l’acquisto su TomTop.

Acquista Insta360 One RS a 699,99 euro

