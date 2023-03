È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook da gaming. La settimana è iniziata, infatti, con una serie di offerte davvero interessanti che consentono a tutti gli utenti interessati ad un notebook con GPU dedicata di poter contare su varie opzioni tra cui individuare il modello giusto. Tra le offerte che abbiamo selezionato oggi, vi segnaliamo, in particolare due modelli: Acer Nitro 5 (in versione AN515-46) e ASUS TUF F15 (nelle versioni Dash e Gaming). Si tratta di notebook con NVIDIA RTX 3050 e 3060 che possono essere acquistati con sconti fino a 400 euro ed una spesa decisamente più accessibile rispetto alla maggior parte dei modelli con specifiche comparabili. Vediamo le offerte dedicate ai notebook di Acer e ASUS.

Nuovo notebook da gaming? ecco un paio di offerte da cogliere al volo

Partiamo dall’Acer Nitro 5. L’offerta viene proposta direttamente dallo store ufficiale di Acer. Il modello in sconto può contare sul processore AMD Ryzen 7 6800H, CPU con architettura Zen 3+ che presenta 8 Core e 16 Thread oltre ad un TDP di 45 W. A gestire la parte grafica, invece, c’è la scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata, una garanzia per tutti gli utenti che hanno bisogno di una marcia in più lato GPU.

A completare le specifiche del notebook ci sono 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD (in entrambi i casi c’è la possibilità di espansione, oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. Il notebook ha una tastiera full size con retroilluminazione RGB, una porta HDMI, una porta USB 3.2 Gen 1 di tipo A, 2 porte USB 3.2 Gen 2 di tipo A, 1 porta USB 3.2 Gen 2 di tipo C ed una porta Ethernet Gigabit. Il notebook non ha sistema operativo pre-installato (ma installarlo è semplicissimo).

Acer Nitro 5 in offerta sullo store ufficiale viene proposto al prezzo 1.199 euro invece di 1.599 euro, con consegna gratuita e possibilità di acquisto in 3 rate pagando con PayPal con o con Klarna. Per ottenere lo sconto è sufficiente accedere allo store di Acer, dal link qui di sotto, e aggiungere il prodotto al carrello. Lo sconto sarà applicato in automatico. La promozione è valida fino al prossimo 15 di marzo o fino ad esaurimento scorte. Ecco il link all’offerta:

Passiamo ora alla seconda offerta consigliata: su Amazon è possibile acquistare ASUS TUF F15 ad un ottimo prezzo. I modelli in offerta sono due:

ASUS TUF Dash F15 con Intel Core i5 12450H, NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD (facilmente espandibili), display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz e sistema operativo Windows 11 in offerta a 849 euro

ASUS TUF Gaming G15 con Intel Core i5 11400H, NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD (facilmente espandibili), display a 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz e sistema operativo Windows 11 in offerta a 1.199 euro invece di 1.499 euro

Il primo modello, ASUS TUF Dash F15, è pensato per chi ha bisogno di un notebook potente per l’uso quotidiano, sia lato CPU che lato GPU, senza un focus particolare sul gaming. La scheda video NVIDIA RTX 3050, anche grazie alle tecnologie RTX, è in grado, in ogni caso, di gestire qualsiasi gioco in Full HD senza troppi compromessi. Molto interessante, invece, l’offerta dedicata ad ASUS TUF Gaming F15 per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook da gaming completo ed equilibrato in grado di garantire una marcia in più soprattutto nel gaming grazie alla RTX 3060.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Se il vostro budget è un po’ più alto, invece, vi consigliamo di dare un’occhiata all’offerta Unieuro dedicata al nuovissimo MSI Katana 17 con NVIDIA RTX 4070. Il notebook è protagonista di una promozione davvero conveniente. I dati li trovate al link qui di seguito.

