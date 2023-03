Chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming in grado di garantire prestazioni al top può oggi sfruttare una delle nuove offerte Unieuro: sullo store online del rivenditore, infatti, è disponibile in questo momento un ottimo MSI Katana 17 (modello B12VGK-205IT) con uno sconto di 300 euro ed una scheda tecnica completa in cui spicca la nuova NVIDIA RTX 4070, una delle GPU più potenti in assoluto per il settore dei notebook.

Lo sconto si aggiunge alla promozione Ogni momento è buono di Unieuro che garantisce 20 euro di buono sconto per ogni 100 euro di spesa per gli acquisti effettuati entro il 16 marzo (i buoni saranno poi spendibili dal 17 marzo al 30 aprile sia online che in un qualsiasi negozio Unieuro). Ecco i dettagli della nuova promozione dedicata all’ottimo MSI Katana 17.

MSI Katana 17 in offerta da Unieuro: prezzo scontato di 300 euro e 20 buoni regalo da 20 euro inclusi

Tra le offerte Unieuro c’è spazio per l’ottimo MSI Katana 17. Si tratta di un notebook da gaming dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, caratterizzato da un hardware aggiornato e da un prezzo scontato. Il notebook è ora disponibile al prezzo scontato di 2.099 euro con un taglio di 300 euro rispetto al prezzo di listino di 2.399 euro. Come anticipato in precedenza, l’offerta è compatibile con la promozione Ogni momento è buono.

Di conseguenza, acquistando MSI Katana 17 si otterranno 20 buoni sconto da 20 euro; per un totale di 400 euro di sconto massimo, da utilizzare per acquisti futuri da Unieuro (tra il 17 marzo e il 30 aprile). I buoni possono essere utilizzati anche in modo cumulativi. Per gli acquisti online, però, è possibile utilizzare fino a 4 buoni per ogni ordine (ottenendo, quindi, 80 euro di sconto massimo da sommare a qualsiasi promozione in corso).

Quella dedicata a MSI Katana 17 è, quindi, una promozione davvero molto conveniente, soprattutto se considera la scheda tecnica del notebook. Il modello in offerta, infatti, può contare su:

processore Intel Core i7 12650H con 10 Core (6 Performance e 4 Efficient) e 16 Thread

con 10 Core (6 Performance e 4 Efficient) e 16 Thread scheda video NVIDIA RTX 4070 con 8 GB di memoria dedicata

con 8 GB di memoria dedicata 16 GB di memoria RAM (espandibile fino a 64 GB)

(espandibile fino a 64 GB) 1 TB di SSD

display IPS da 17,3 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 144 Hz

con risoluzione e refresh rate massimo di tastiera full size con retroilluminazione RGB e layout italiano

2 porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A, 1 porta USB 3.2 Gen 1 di tipo C, 1 porta Ethernet, 1 porta USB 2.0, 1 porta HDMI 2.1, jack combinato per microfono e auricolare

supporto Wi-Fi 6

peso complessivo di 2,6 chilogrammi

sistema operativo Windows 11 Home

Considerando lo sconto applicato da Unieuro, che consente di risparmiare 300 euro sull’acquisto, e la promozione Ogni momento è buono, che permette di ottenere 20 coupon sconto da 20 euro (per un totale di 400 euro di risparmio massimo sui prossimi acquisti da Unieuro), la nuova offerta dedicata a MSI Katana 17 è davvero ottima e rende il modello di MSI la scelta giusta per chi è alla ricerca di un notebook da gaming ad alte prestazioni.

Ricordiamo, inoltre, che per il notebook in offerta c’è la possibilità di beneficiare della consegna gratuita. Scegliendo l’acquisto online, inoltre, è anche possibile optare per il pagamento in 3 rate, con Klarna o PayPal, che permette di dilazionare la spesa (la prima rata è alla conferma dell’ordine, la seconda dopo 1 mese e la terza dopo 2 mesi). Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

La nuova promozione di Unieuro Ogni momento è buono rappresenta l’occasione giusta per chi è alla ricerca di nuovi prodotti da acquistare a prezzo scontato. Per tutti i dettagli sull’offerta rimandiamo al link qui di sotto.

