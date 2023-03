Samsung è stata a lungo il più grande avversario di Apple nel settore degli smartphone, ma anche un partner cruciale. Nonostante gli sforzi, Apple non può ancora tagliare i legami con il colosso sudcoreano, poiché dipende ancora da Samsung per quanto riguarda i display dei suoi dispositivi.

Secondo quanto riferito da The Information, Apple aveva in programma di utilizzare display MicroLED anziché OLED per l’‌iPhone‌ X del 2017, ma i suoi elevati costi di produzione e il potenziale rischio di difetti hanno spinto il colosso di Cupertino a rinviare il passaggio alla nuova tecnologia di visualizzazione.

L’azienda aveva pianificato di introdurre il primo Apple Watch con display MicroLED quest’anno, ma ancora una volta ha incontrato difficoltà nel portare la tecnologia sul mercato e presumibilmente li introdurrà il prossimo anno acquistandoli da LG e Sharp, piuttosto che da Samsung.

Un matrimonio infelice quello di Apple con Samsung

Stando a quanto riferito i dipendenti Apple sarebbero preoccupati del fatto che la tecnologia di visualizzazione di nuova generazione è ancora lontana dall’essere pronta per i dispositivi più grandi come ‌iPhone‌ e iPad.

Per alcuni futuri prodotti come il visore per realtà mista e l’‌iPad‌ pieghevole, Apple si affiderà ad aziende come Sony, LG e BOE nel tentativo di liberarsi dalla dipendenza da Samsung, ma alcuni dispositivi come i prossimi modelli iPad OLED e i modelli di ‌iPhone‌ di fascia alta continueranno a fare affidamento su Samsung per il prossimo futuro.

Si vocifera che Samsung sia molto diffidente nei confronti di Apple, in quanto escluderebbe gli ingegneri e i funzionari della sicurezza Apple dalle sue strutture e spesso si rifiuterebbe di rispondere a domande relative alla sua tecnologia e questo non è affatto difficile da credere.