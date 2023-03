Tutto risolto sul fronte Cambridge Analytica? Se Meta si aspettava un esito positivo della controversia, dopo aver siglato un accordo transattivo da 725 milioni di dollari, sembra proprio che non sarà così. Il giudice distrettuale della California cui è affidata la questione, infatti, dovrà tenere conto anche del parere dello Stato del New Mexico. I suoi rappresentanti, infatti, hanno depositato una dichiarazione in cui si afferma che Meta potrebbe interpretare in modo errato il suo accordo transattivo e si aggiunge che, per i cittadini del New Mexico, lo scandalo Cambridge Analytica è da considerare tutt’altro che risolto.

L’intervento del New Mexico: lo Stato chiede di essere ascoltato

Gli avvocati del New Mexico chiedono di essere ascoltati in tribunale. La richiesta è stata elevata affinché il tribunale si accerti che le richieste dello Stato siano effettivamente accolte all’interno dell’accordo transattivo firmato da Meta. Le rivendicazioni cui si fa riferimento sono quelle pendenti nella causa parallela tra New Mexico e azienda, che è ancora in piedi.

In pratica, lo Stato del New Mexico pretende che tutto ciò che è stato inserito nella causa da esso intentato contro l’azienda di Mark Zuckerberg vada a rientrare a pieno titolo nell’accordo in questione. Secondo gli avvocati, in particolare, il timore è che Meta interpreti tale transazione come un pratico rigetto nei confronti delle rivendicazioni delle centinaia di migliaia di utenti di Facebook del New Mexico, in quanto l’accordo transattivo andrebbe a inglobarle, venendo applicato a tutti gli utenti del social media.