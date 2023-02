Meta deve pagare 175 milioni di dollari a Voxer per aver violato un suo brevetto. La decisione era stata presa nel passato mese di settembre da una giuria, all’unanimità, spingendo l’azienda ad opporsi e a chiedere al giudice di rifiutare il verdetto espresso, oppure di dare luogo ad un nuovo procedimento. Richieste che sono state cassate da un giudice federale, aprendo di fatto la strada al pagamento non solo di Voxer, ma anche di tutti coloro che gestiscono i diritti d’autore per la copia illegale della tecnologia in questione e la sua utilizzazione all’interno di Facebook Live e Instagram Live.

Lee Yeakel, giudice distrettuale degli Stati Uniti chiamato a fornire il suo giudizio sulla questione relativa alla violazione da parte di Meta di un brevetto depositato da Voxer, ha appoggiato senza riserve il verdetto espresso dalla giuria. Secondo lui, infatti, ci sono prove sostanziali e sufficienti a sostegno della decisione e dell’entità dei danni riportati dall’azienda colpita dalla violazione di Meta. Ora l’azienda di Mark Zuckerberg può ancora fare ricorso, ma un portavoce, richiesto di un commento al proposito, non ha voluto affermare nulla a tal proposito.

Nella sua richiesta di revisione, Meta aveva affermato che a inficiare il procedimento era stato in particolare il legale che difendeva gli interessi di Voxer, con una serie di commenti tali da influenzare la giuria. Una tesi in effetti balzana, considerato che proprio quello, in fondo, è il compito di un avvocato. Inoltre, sempre secondo il giudizio dell’azienda, l’entità della somma stabilita era troppo elevata e avrebbe dovuto essere sostituita da una somma forfettaria o, addirittura essere azzerata, in quanto calcolata in maniera impropria dall’esperto chiamato da Voxer a tutelare i propri interessi.

Una vicenda iniziata nel 2021

La sentenza in questione potrebbe porre fine, ove Meta non procedesse ulteriormente ad un ricorso, ad una vicenda iniziata nel corso del 2012. Proprio in quell’anno, infatti, i due attori implicati nella vertenza posero le basi per instaurare una collaborazione, al termine di un primo incontro.