L’estate si avvicina a grandi passi e dopo le inevitabili abbuffate legate al periodo invernale, unite a una minore propensione allo sport, per molti è giunto il momento di rimettersi in riga e perdere i chili in eccesso. Per farlo, oltre alla buona volontà, è necessario anche un aiuto esterno, se non altro per conoscere il proprio peso e altri dati importanti.

HONOR Scale 2 in offerta

Grazie a TomTop, store online molto apprezzato anche in Italia, abbiamo oggi la possibilità di acquistare una bilancia intelligente decisamente evoluta come HONOR Scale 2, ricca di informazioni utili per capire al meglio il proprio stato di salute e capire come intervenire per rimettersi in forma.

La soluzione targata HONOR utilizza uno standard DEXA a raggi X a doppia energia, uno dei metodi più utilizzato in campo medico per questo genere di misurazioni, con un chip ad alta precisione schermato contro le possibili interferenze per offrire misurazioni precise e affidabili.

A differenza di una normale bilancia elettronica, HONOR Scale 2 è in grado di misurare molto di più del semplice peso corporeo. Sono ben 14 infatti i dati relativi alla composizione corporea che possono essere misurati e memorizzati nella memoria interna, prima di essere trasferiti su uno smartphone Android. Potete memorizzarne fino a 200 prima di dover sincronizzare i dati, che vengono divisi per gli utenti che la utilizzano. La bilancia è infatti in grado di riconoscere i diversi membri della famiglia, basandosi sullo storico delle misurazioni effettuate in precedenza.

Previous Next Fullscreen

Oltre al peso sono a disposizione anche BMI (Body Mass Index), percentuale di massa grassa, grasso viscerale, massa magra, peso dei muscoli, metabolismo basale, percentuale di acqua nel corpo, proteine, peso delle ossa, tipologia di corporatura, punteggio del corpo ed età fisica. A questo si aggiunge la possibilità di misurare la frequenza cardiaca, altro fattore da tenere in considerazione per evitare l’insorgenza di malattie cardiache.

HONOR Scale 2 è alimentata da tre batterie di tipo AAA e si collega agli smartphone Android tramite il Bluetooth. La parte superiore è protetta da un vetro trasparente in cui sono integrati i sensori di metallo per il rilevamento dei parametri corporei.

Potete acquistare la bilancia intelligente di HONOR su TomTop a soli 17,99 euro, prezzo che include la spedizione dai magazzini in Germania. Niente costi aggiuntivi quindi (dogana o tasse, anche perché l’IVA è già inclusa) e tempi di consegna decisamente ridotti.

Acquistate HONOR Scale 2 su TomTop

Informazione Pubblicitaria