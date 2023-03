L’Acer Store festeggia il suo compleanno con una nuova promozione: fino al prossimo 15 marzo, infatti, sarà possibile accedere ad una serie di offerte esclusive proposte direttamente sullo store ufficiale di Acer con la possibilità di sfruttare uno sconto fino al 50% sui prodotti desiderati. In offerta ci sono, naturalmente, i notebook della gamma Acer ma è possibile acquistare anche PC, monitor e vari accessori firmati dall’azienda. Grazie alle offerte in corso è possibile risparmiare fino a 1.000 euro sui prodotti in sconto. Ecco tutti i dettagli relativi alle nuove promozioni dello store di Acer:

Partono le offerte per celebrare il compleanno dell’Acer Store con sconti fino al 50%

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook, un PC o un monitor Acer. Sullo store ufficiale sono appena partite una serie di nuove offerte con la possibilità per gli utenti di ottenere fino al 50% su modelli selezionati. In questo modo, sarà possibile acquistare nuovi dispositivi firmati Acer con uno sconto fino a 1.000 euro rispetto al prezzo di listino. In aggiunta, è possibile beneficiare della consegna gratuita oltre che del pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna.

Le nuove offerte dell’Acer Store puntano a soddisfare appieno tutte le esigenze degli utenti. A prezzo scontato è possibile acquistare diversi notebook da gaming a partire da 799 euro. Da segnalare anche modelli con NVIDIA RTX 3060 che partono da 999 euro e con la possibilità di acquistare un notebook con NVIDIA RTX 3070 Ti ad appena 1.699 euro (per maggiori dettagli vi consigliamo di consultare l’elenco delle offerte selezionate riportato di seguito). Non ottimi Chromebook a prezzo scontato e, naturalmente, laptop Windows completi e pensati per la portabilità.

Per un quadro completo sulle offerte dell’Acer Store è possibile accedere al link qui di sotto e (grazie al sistema di ricerca avanzata con vari filtri da attivare) individuare i prodotti desiderati. C’è tempo fino al prossimo 15 marzo per sfruttare le offerte ed acquistare i prodotti Acer a prezzo scontato. Specifichiamo che lo sconto si applica una volta aggiunto il dispositivo desiderato al carrello e che è possibile effettuare un ordine con più dispositivi a prezzo scontato. Ecco il link alle offerte dello store:

Di seguito, invece, vi proponiamo una selezione delle migliori offerte dell’Acer Store. Partiamo dai migliori notebook da gaming da acquistare a prezzo scontato:

Ecco, invece, alcune delle offerte più interessanti proposte dall’Acer Store sulla gamma di ultra-portatili del brand:

Se, invece, siete alla ricerca di un nuovo monitor, sia un semplice monitor da ufficio che un modello da gaming più avanzato, vi consigliamo di dare un’occhiata alla selezione delle offerte dell’Acer Store per monitor con tanti prodotti interessanti da acquistare a prezzo scontato.