Polar sbarca sugli orologi prodotti da altre aziende, portando la sua tecnologia per lo sport sul primo orologio di terze parti: il nuovo CASIO G-SQUAD GBD-H2000 presentato ufficialmente oggi. Si tratta di un passo importante per l’azienda finlandese, uno dei nomi principali del settore della tecnologia per lo sport, storica rivale di Garmin, seppur non altrettanto importante (su vari aspetti), un passo che le permette di affrontare il mercato in una maniera diversa, affidandosi non solo sui prodotti propri, ma anche su quelli di altri produttori come CASIO per l’appunto.

Per questo nuovo orologio Polar ha prestato i suoi algoritmi per monitorare gli allenamenti, una funzione legata al monitoraggio del sonno e gli esercizi di respirazione, rendendo il nuovo membro della famiglia G-SHOCK un dispositivo più avanzato e che strizza meglio l’occhio agli sportivi. Scopriamolo nei dettagli.

Caratteristiche e funzioni di CASIO G-SQUAD GBD-H2000

GBD-H2000, si chiama così il nuovo CASIO G-SQUAD, della famiglia G-SHOCK, uno sportwatch piuttosto grande e resistente, con un display in bianco e nero alimentato dalla luce solare. Misura 59,6 x 52,6 x 19,4 mm, numeri importanti e che, insieme ai 63 grammi di peso, si faranno certo sentire al polso, anche più di altri sportwatch ingombranti (qui trovi la selezione dei migliori). Non manca la resistenza contro gli urti e alle immersioni in acqua fino a una profondità di 200 metri.

CASIO G-SQUAD GBD-H2000 è equipaggiato di una completa serie di sensori, sia per il posizionamento (GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, MICHIBIKI QZSS, anche a due bande di frequenza L1 e L5), che per il resto: cardiofrequenzimetro con funzione di monitoraggio dell’ossigenazione del sangue, bussola, barometro, termometro, accelerometro per il conteggio di passi e l’analisi dei movimenti e il giroscopio per il nuoto.

Per quanto riguarda lo sport, permette di monitorare diverse attività (corsa, camminata, nuoto in acque libere o in piscina, bici, trail running, palestra o allenamenti intervallati) e di fornire diverse funzioni relative quali il passo, le calorie bruciate, il carico, lo SWOLF, e altro ancora.

Tramite la connettività Bluetooth low energy, CASIO G-SQUAD GBD-H2000 può collegarsi allo smartwatch, per mostrare le notifiche di chiamate, messaggi, allarmi e altro, per gestire i dati degli allenamenti registrati tramite l’app companion CASIO WATCHES, e fare altro.

Ma la novità più importante di questo nuovo sportwatch, come dicevamo, sta nell’integrazione della tecnologia di Polar, in questo caso utile per analizzare le proprie attività. Grazie alla libreria di Polar integrata e agli algoritmi relativi, questo nuovo CASIO permette di fornire analisi migliori degli allenamenti per quanto riguarda ad esempio il carico cardio grazie alla stima del VO2 Max per la corsa, punto di partenza da cui il sistema fornisce vari dati utili.

Un’altra funzione utile di Polar qui presente è la cosiddetta “Nightly Recharge“, un’opzione che fornisce all’utente una stima di quanto il sonno sia stato ristoratore, sia per gli allenamenti della giornata che per il resto. Anche il sistema di monitoraggio del sonno si basa sulla tecnologia di Polar, e lo stesso vale per gli esercizi di respirazioni integrati.

Per quanto riguarda infine la batteria, CASIO promette 14 ore di autonomia con tracciamento GPS attivo impostato al massimo della precisione, che diventano 16 sul livello normale e 19 con la ricezione intermittente. Usando G-SQUAD GBD-H2000 senza tracciamento attivo e con cardiofrequenzimetro spento sono garantiti circa 2 mesi, addirittura 23 in modalità risparmio energetico. Come anticipato, lo schermo è alimentato dalla luce solare.

Disponibilità e prezzi di CASIO G-SQUAD GBD-H2000

CASIO lo ha presentato in Europa oggi, 28 febbraio 2023, in quattro varianti di colore (scocca nera e cinturino giallo fluo, tutto nero, nero con accenti rossi e verde acqua). Tuttavia non ha condiviso informazioni sui prezzi e una data di uscita precisa, nonostante il sito web riporti un generico marzo 2023. Aggiorneremo questo articolo non appena ne sapremo di più.

Potrebbe interessarti anche: Come scegliere uno smartwatch nel 2023: la guida per non sbagliare