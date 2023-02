Negli ultimi mesi il team di Microsoft ha deciso di aumentare gli sforzi per provare a convincere il maggior quantitativo possibile di utenti ad aggiornare i rispettivi PC a Windows 11 solo che, alle volte, pare che il colosso di Redmond si faccia un po’ prendere dalla frenesia, commettendo qualche errore.

E così nelle scorse ore si è ripetuto ciò che era già avvenuto alcuni mesi fa: Microsoft ha nuovamente offerto per errore l’aggiornamento all’ultima versione del suo OS a dei PC dotati di un hardware che invece non è supportato da questo sistema operativo.

Microsoft ha commesso di nuovo un errore con Windows 11

PhantomOcean3 ha condiviso su Twitter alcuni screenshot che mostrano l’errore commesso da Microsoft con alcuni dispositivi con hardware non supportato e che, pertanto, non hanno potuto completare la procedura di upgrade del sistema operativo.

Il team del colosso di Redmond ha riconosciuto l’errore e, attraverso una breve nota ufficiale, ha spiegato che ad alcuni dispositivi hardware basati su Windows 10 e Windows 11 non idonei è stato offerto un aggiornamento impreciso a Windows 11, aggiungendo che “questi dispositivi non idonei non soddisfacevano i requisiti minimi per l’esecuzione di Windows 11” e che “i dispositivi che hanno riscontrato questo problema non sono stati in grado di completare il processo di installazione dell’aggiornamento”.

Stando a quanto è stato reso noto da Microsoft, ad essere colpiti da tale problema sono stati gli utenti con le seguenti versioni dell’OS:

Windows 10 versione 22H2

Windows 11 versione 21H2

Windows 10 versione 21H2

Windows 10 versione 20H2

Sempre sulla base delle informazioni fornite dal team del colosso di Redmond, il problema in questione è stato rilevato il 23 febbraio 2023 ed è stato risolto lo stesso giorno.

Potete trovare la pagina ufficiale sul sito di Microsoft dedicata ai requisiti hardware richiesti dalla nuova versione del suo OS seguendo questo link.

