Il nuovo anello intelligente Iris prova a ritagliarsi una fetta di mercato nel settore dei dispositivi indossabili grazie a un innovativo sensore potente e miniaturizzato.

Lo smart ring Iris è dotato di un sensore PPG con sei fotorilevatori e 18 LED, quando i modelli attualmente sul mercato hanno in media due fotorilevatori e quattro LED, fa notare l’azienda produttrice.

Il dispositivo è in grado di misurare dati biometrici come frequenza cardiaca, le variazioni del battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue, inoltre permette di monitorare gli allenamenti, la qualità del sonno e i livelli di stress e tutti questi dati possono essere visualizzati in un’apposita applicazione per dispositivi mobili.

Il gadget integra un termometro di livello medico e un sensore di pressione sanguigna, tuttavia le misurazioni della pressione arteriosa saranno disponibili dalla metà del 2024 grazie a un aggiornamento OTA.

Iris lancia un anello intelligente con design compatto

L’azienda afferma che Iris è particolarmente sottile, con i suoi 5 mm di larghezza e 2,5 mm di spessore, in quanto adotta un sensore brevettato di dimensioni ridotte. L’anello pesa meno di 5 grammi e viene fornito con una base di ricarica wireless che può fornire fino a quattro ricariche totali.

La società fa notare che Iris offre anche una maggiore precisione rispetto ai prodotti concorrenti attualmente sul mercato, poiché una dimensione maggiore può ridurre l’accuratezza delle misurazioni.

Il prodotto è attualmente in fase di lancio tramite la piattaforma di crowdfunding su Kickstarter. I sostenitori potranno ottenere lo smart ring Iris in versione nera con incluso un abbonamento all’app a vita a un prezzo di circa 146 dollari, mentre per i modelli oro e argento sono necessari circa 165 dollari.

Alle fine della campagna di raccolta fondi l’anello intelligente verrà venduto al prezzo di 199 dollari e l’abbonamento avrà un costo di 10 dollari al mese.

