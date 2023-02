Microsoft ha da poco tolto Windows 10 Pro dagli scaffali virtuali del proprio store online per cui non sono molte le possibilità di acquistare una licenza originale. Prima di cercare nei meandri della Rete, e mettere a rischio i vostri dati personali scaricando qualche immagine piena di malware, date un’occhiata alle nuove offerte di MMORC, store online specializzato nella rivendita di licenze Microsoft ma non solo.

I prezzi sono tra i più bassi del mercato, è possibile pagare con PayPal per avere la massima protezione e l’invio dele chiavi è immediato: basta pagare con uno dei metodi supportati, visitare questa pagina e recuperare i codici necessari all’attivazione del prodotto. In questi giorni poi l’acquisto risulta ancora più conveniente grazie a una serie di codici sconto che vi permetteranno di risparmiare fino al 65% rispetto al prezzo standard, già decisamente più basso rispetto al prezzo di listino.

Windows 10 da 7 euro

I prezzi sono davvero strepitosi, sia per quanto riguarda Windows 10 e Windows 11 sia per quanto riguarda le diverse versioni di Microsoft Office. Proprio per acquistare quest’ultimo è disponibile il coupon più elevato, TOK65, che permette di ottenere uno sconto del 65% rispetto al normale prezzo di vendita, già decisamente scontato rispetto al prezzo originale. Ecco un esempio che comprende le versioni più recenti di Office ma anche un paio di bundle niente male:

Con il codice TOK58 invece potete avere uno sconto che arriva al 58% sui bundle più recenti e su alcune versioni particolari di Office, utili per chi ha studenti in casa:

E infine con il codice TOK48 lo sconto assicurato è del 48% e coinvolge un gran numero di prodotti, incluse le versioni di Office per macOS.

Non potevano ovviamente mancare le offerte relative ai migliori software antivirus, indispensabili per proteggersi dalle molteplici minacce della Rete e navigare restando sempre al sicuro, senza rischiare che i propri dati o i propri soldi finiscano in mano a qualche malintenzionato:

Per qualsiasi domanda sulle licenze che volete acquistare o per problemi post vendita potete sempre contattare il servizio clienti a questo indirizzo e-mail.

Informazione Pubblicitaria